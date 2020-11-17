沙田大叔網上放售$168陳年鍵盤惹熱議　網民瘋狂抽水：名貴古董？

【沙田／二手／鍵盤】現時多個地區也有網上群組，方便街坊交流區內資訊或是進行二手交易，昨日一個出售二手電腦鍵盤的帖文就衝出社區，成為網民熱議的話題。事緣一名大叔於沙田的網上群組放售一個有「輕微使用痕迹」的鍵盤，表明168元是「街坊價」，不過鍵盤看起來充滿歲月感，更有多處發黃，不少網民看過都笑指鍵盤是「名貴古董」，「垃圾桶執返嚟嗰個都好過你呢個」，更有出售電腦用品的店舖加入「抽水」，非常爆笑。

有網民於facebook群組放售二手電腦鍵盤，不過鍵盤的殘舊狀況引起熱議。（fb群組「沙田之友」圖片）

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一名大叔昨晨於facebook群組「沙田之友」發文，貼出一張二手電腦鍵盤的圖片，列明有「輕微使用痕迹」，打算以「街坊價」168元發售，並要求於火炭駿洋邨交收。相中可見，鍵盤竟是使用PS/2而非USB插頭，加上整個鍵盤多處有發黃污漬，以及部份按鍵的顯示字樣已褪色的情況，相信鍵盤已具一定歷史。

帖文旋即引來網民熱議，不少人看過相片都大感驚訝，直指大叔出售「陳年」PS/2插頭鍵盤竟獅子開大口，「送去博物館，無價寶」、「買個usb轉換器都唔只$168啦」、「垃圾桶執返嚟嗰個都好過你呢個」、「你話畀大家知邊度有得執仲實際」。大叔其後一度生氣反駁，怒斥網民：「買就買笑乜X嘢，唔好喺度搞事，一係出來打交！」

沒料大叔的回應引來更多網民「留名」，帖文更被瘋傳至多個網上群組。有專門出售電腦用品的店舖更出post「抽水」，稱全新有線鍵盤「不用168只需25蚊便可」，引來網民爆笑讚好，「你哋又跟得咁快㗎，你呢個唔係古董梗係賣唔到168啦」、「點可以同人哋啲文物級嘅PS/2 keyboard相提並論呢」。

有專門出售電腦用品的店舖更出post「抽水」，獲網民大讚。（fb「深水埗電子特賣城」截圖）

有心水清網民則認為，從大叔帖文的用字及回應留言的用字，不難發現他是「曲線玩膠」，刻意出post博取注意，「有時曲直要講明，太高深的笑話未必個個明」、「久不久出Post娛樂下大家都幾好」。

過往曾有網民在二手買賣平台Carousell發現有人以1500元出售穿過3年、發黃有污迹的名牌波鞋，更「誠實」地標明僅得三成新，從相片可見，鞋底已嚴重磨蝕，內籠的鞋墊甚至已經變黑，一眾網民紛稱「大開眼界」，直言「貼錢叫我着都要考慮下」▼▼▼

網上二手買賣平台Carousell，竟有人以1500元出售自己穿過3年、發黃有污迹的名牌波鞋。（連登討論區圖片）

網上購物易中伏，有網民曾以「一人一個喺Carousell遇過嘅黐線嘢」為題發帖，引來不少人分享自己在網上拍賣平台交易時的奇怪見聞▼▼▼

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