13歲蘇州男孩困𨋢淡定做數學功課　受訪稱：剛好有兩道題沒解決

困𨋢連大人都驚，一個13歲的男孩竟可以如此淡定！較早前蘇州發生一宗電梯故障事件，但不尋常的是，受困的男孩居然看起來絲毫不怕，更拿出作業繼續做，令網民慨嘆「這也太淡定了」。內媒日前成功找到這個男孩，他解釋當時怕遲到，故獲救後也是趕回學校，至於為什麼還有心情做作業，他說因為剛好有兩道很難的數學題未解決，趁有空檔就繼續做，聽得一班網民呆了，笑言：「看完新聞，我媽飛起一腳踹翻打遊戲的弟弟。」

13歲男孩被困電梯，淡定得拿功課出來做。（微博圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事件發生在10月27日清晨5點58分，蘇州一個背書包男孩走進電梯，但按下按鈕卻沒有反應，電梯門卻關上了。他再多次按下樓層，但仍是沒反應，快快按下故障警報鈕尋求救援。從閉路電視所見，男童曾拿出電話打給爸爸，但電梯內應該沒有訊號，連喊兩聲爸也沒人應。

等了10分鐘後電梯仍然沒動，但男孩看似非常淡定，喃喃自語說：「我還要上學呢。」他竟然從書包內拿出作業，開始做練習題，做了一會還集中到蹲下來繼續做。再過約10分鐘，他聽到門外有聲音，相信是救援人員已經趕到，才慢慢收起作業。

+ 8 + 8 + 8

13歲男孩說他按了掣都沒反應，就拿出沒做完的數學題繼續做。（微博影片截圖）

當消防員問裏面問有沒有人，男孩不慌不忙應了聲「在」，然後聽從消防員指示，半蹲在角落裏，等他們打開電梯門。雖然被困20分鐘，但當電梯門打開後，男孩快步走出，馬上趕到學校上課，淡定程度令網民嘖嘖稱奇。

內媒記者找到該名13歲趙姓男孩，他就讀唯亭學校初中二年級，他說被困時知道要按警報，於是狂按，當時很怕會遲到趕不上公車，坦言在電梯內並不害怕，只是希望盡快離開，「上學千萬別遲到了」。因為他還沒做好當天數學作業上兩條較難的題目，所以趁困𨋢沒事做的空檔在電梯內繼續做。

網民看報道後留下意味深長的一句「這是別人家的小孩」，又笑稱「是我也會淡定玩手機，只是電梯裡沒信號而已」、「他長大後應該是個霸道總裁」。不過也有人揶揄他是「讀書讀傻了」，才會不懂害怕。

（綜合）

👇👇👇同場加映：最愛你卻不開口 台女憶述爸爸兩次流淚經歷👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

同場加映：湯麵穿碗漏湯汁 聾啞外賣員緊張拿手機打5個字道歉 結局超暖心