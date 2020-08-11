美麥當勞漢堡王等包裝被指含致癌物　長時間存體內　即睇出事套餐

麥當勞McDonald's、漢堡王Burger King是不少人喜愛，但外國環保組織研究指出，麥當勞、漢堡王、Wendy's等知名連鎖快餐店食物包裝含致癌物PFAS（全氟烷基和多氟烷基物質）。麥當勞，漢堡王等連鎖店表示，正研究減少或去除包裝中的PFAS。

（ready made / Pexels）

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外國環保組織Ecology Center及Mind the Store近日公布研究，指今年二月從美國三個州份的麥當勞、漢堡王及Wendy's等6個主要連鎖食品店，測試38個包裝樣本，發現近一半樣本含致有毒物質PFAS。

6間連鎖店及含PFAS食品包裝如下：（點小圖放大看）

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PFAS可長時間存於人體

PFAS是與癌症、肝損傷、甲狀腺疾病和發育問題相關的一類化學物質，大多數人通過食用受污染的食物或飲料而接觸PFAS。PFAS可以在水中和空氣中徘徊數千年，因此食用或吸入PFAS後會在人體累積並長時間存於體內。

麥當勞，漢堡王、Sweetgreen等連鎖店表示，正研究減少或去除包裝中的PFAS。7月底，美國食品藥品監督管理局（FDA）宣布，已經與3大食品包裝生產商達成協議，以逐步淘汰PFAS。

事件同時引起中國民眾關注，在微博成為熱搜。麥當勞中國和漢堡王中國隨後在微博發表幾乎一式一樣聲明，強調自己在中國使用的食品包裝材料，沒有添加PFAS，完全符合國家相關標準，呼籲民眾放心。

聲明如下：

資料來源：CNN、businessinsider

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