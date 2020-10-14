【飲食熱話】麥當勞3種隱藏吃法　自製韓式醬料茄汁加砂糖配炸雞

每當肚子有點餓時，麥當勞就是個非常方便的選擇，不過菜單上那些固定餐點，有時候也會吃膩，許多網友就提供麥當勞的「隱藏版吃法」，讓你吃出不一樣的味道。

漢堡中間加爆薯條麥樂雞

最近一名台灣網友在Dcard分享，自己女友特別喜歡巨無霸中間的漢堡麵包，原PO認為這是種「詭異的吃法」，不過許多網友都回覆「很懂吃，中間的麵包是精華」、「我吃漢堡也會專吃麵包」。

這則貼文也意外釣出專業網友的特殊吃法：把薯條、麥樂雞加到漢堡裡一起吃，這樣吃起來才會飽，很多網友也說自己會這樣做，吃起來超滿足。

另外還有人分享，可以在漢堡扒上抹一點麥旋風，「冰冰涼涼甜甜鹹鹹味道超讚」，有網友馬上嘗試這個新吃法，稱讚真的好吃，「加新地筒也很好吃」。

薯條配粟米湯／麥旋風

說到麥當勞經典搭法，很多人都會推「薯條配粟米湯」，就像台式早餐店會把油炸鬼放進豆漿裡吃一樣，把麥當勞薯條泡在粟米湯裡吃，網友說「薯條會變軟軟的還不會太鹹，超好吃」、「真的絕配」，薯條的香氣配上粟米湯的甜味，兩者配搭十分契合！

另外也有網友分享「薯條沾麥旋風」的吃法，又冰又熱、又鹹又甜的味道，其實意外地很美味。

麥炸雞＋茄汁＋砂糖

之前還有台灣網友在Dcard分享「麥當勞資深員工才知道的隱藏吃法」，其中一個就是用2包茄汁加1包砂糖做成醬料，配上麥炸雞吃起來就會有韓式炸雞的味道，有網友回覆番茄醬加砂糖做成的醬真的好吃，「每次我朋友看到都說很嘔心，明明就很好吃」，還有網友逗趣回應「身為台南人，我都是一包茄汁醬加兩包糖」。

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