阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）周三（25日）於布宜諾斯艾利斯的家中心臟病發去世，終年60歲；馬勒當拿曾於1982年隨小保加來港與甲組「班霸」精工踢表演賽，與港產球王胡國雄正面較技，最終小保加以2：0勝出。

1976年，年僅16歲的馬勒當拿已升上小阿根廷人一隊，效力5年後轉投小保加；1978年，他帶領阿根廷20歲以下國家隊在日本勇奪世青盃，球王鋒芒嶄露。1982年1月，小保加因為債台高築，希望憑藉馬勒當拿的號召力協助償還債務，因此安排球隊東征進行多場友賽，其中一站是在香港出戰精工；同年6月，世界盃決賽周在西班牙展開，馬勒當拿的表現不似預期，那年夏天他亦出國轉投巴塞隆拿，相當於500萬英鎊的轉會費打破當時的世界紀錄。

1982年1月10日的表演賽，精工邀得1974年世界盃西德射手「轟炸機」（Der Bomber）武勒（Gerd Müller）、荷蘭國腳蘇比亞（Wim Suurbier）及史德倫客串助隊，配合隊中球王胡國雄、區永鴻、華希恩、韋伯等華洋精英迎戰小保加，重量級戲碼可謂一時無兩。

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賽事在大球場上演，球迷透過電視直播得以一睹馬勒當拿精湛的控球技巧，純熟腳法以及精妙的傳送，每次他觸球都是焦點；雖然沒有入球，但交出了兩個助攻，而下半場他曾表現過一腳快射，惜中楣彈出，小保加以2比0勝出。賽事結束後，大會特別安排互射12碼環節，小保加亦以7比5取勝，贏得3萬元獎金。