孟子73代孫女百萬豪宅曝光　人臉辨識自動開門　孟慶而：老闆送的

剛宣布明年結婚的孟子73代孫女孟慶而，其實早已在兩年前就買好預售屋準備當新房，她對理財投資相當有一套，除了基金股票，因為看好桃園房市，花了750萬（台幣、下同）購買了副都心商區的建案，目前已經交屋，隨時都可以入住。

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孟慶而和音樂人男友蔡仲軒一起合作經營音樂製作公司，蔡仲軒今年更拿下金曲獎並入圍金馬獎，兩人事業超旺忙到不行，今年七月孟慶而接受男友求婚後，也馬不停蹄準備明年的結婚事宜。

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一直很想要擁有屬於自己的房子，二年前透過親戚介紹，買了位於桃園市中心的建案「名軒夢想家」，目前已經全數完工交屋，孟慶而表示，因為工作太忙碌，一直沒有時間去籌備裝潢的事情，但還好有很多各界好友紛紛贊助她許多家具：「像是台灣歷史很悠久的飛波電子老闆好朋友就送了我一台3D人臉辨識五合一電子鎖，超級酷的，我只要站在門鎖前，就能感應我的臉自動開門，完全不用動手按密碼或拿鑰匙！」

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至於結婚場地，孟慶而透露，自己夢想的是西式戶外婚禮，目前正在籌劃細節及找場地，「男友還想辦成園遊會，想叫一些烤香腸、烤鳥蛋、賣冰的攤子，很喜歡園遊會熱鬧的感覺。」

孟慶而新家落成獲得好友贈送高科技產品。 （孟慶而提供）

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