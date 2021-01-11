倖存貓奴分享9個貓貓想殺死自己嘅證據　你以為佢真係捉緊蟲蟲？

在知乎上，有這樣一個問題：貓真的有殺死主人的意圖嘛？

還有網友總結出了貓咪想殺死主人的五種跡象：

貓咪想殺死主人的五種跡象（知乎截圖）

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這場面可以說是相當兇殘！難不成貓每天和你親近，實則就是一個偽裝的腹黑男！

為了驗證這樣的說法，我們蒐集了很多貓咪「腹黑」的證據，一起來看看這些鏟屎官怎麼說……

網友分享貓咪想殺死主人的證據，睇睇你嘅主子有冇以下特徵（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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哈哈哈哈，這屆小貓咪也太腹黑了！不過，說真的，就衝這貨這樣的下狠手，真害怕有一天自己死在貓的手裏！

更何況像貓這種生物，不管你是貧窮還是富有，帥氣還是醜陋，疾病還是健康，牠都瞧不起你。在貓的眼裏，你只是比牠大一點的同類。還是踏踏實實當好奴隸，勤勤懇懇鏟屎吧！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】