台女狠批弟弟女友衛生差　廁所堆出「廁紙山」　女友真身嚇壞網民

借住別人家，保持衛生整潔是常識吧？台灣1名女生在網上發文抱怨，表示弟弟的女友近日暫住其老家，惟衛生習慣卻非常惡劣，將家中廁所弄得凌亂不堪，用過的廁紙堆得溢出垃圾桶，房間也滿地是棉花棒。網民看過照片後驚呼樓主弟弟「重口味」，「妳弟也太厲害了吧！這樣也可以忍受！」、「這種邋遢女還有人愛？」。 其後樓主從友人口中得知，弟弟的女友原來是曾經在網上紅極一時的「玉米筍姐」，即早年在網上發帖怒批男友生殖器比「玉米筍」還要細短，帖文在網上熱爆。網民不禁說：「原來玉米筍姐消失了是去妳娘家！」

台女發文控訴弟弟帶女友回家居住，女方衛生習慣極差，把將廁所弄得凌亂不堪。（fb「爆怨2公社」）

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居於台南的女生在facebook群組「爆怨2公社」發帖，表示弟弟最近帶女友回家居住，但住了不久便將家中弄得非常雜亂，「把3樓廁所搞得像被鬼X到一樣」，她整理和清潔數次後，廁所很快又出現「廁紙山」，令台女忍不住直指「生活習慣有夠他X的差」。

除了廁所，樓主兒子的房間同樣被弄得「一團糟」，地上都是散落的棉花棒。雖然家中亂象一目了然，惟弟弟對女友仍然非常着迷，更會反過來指責樓主的兒子，「說這一切都是我兒子搞破壞」，惟垃圾堆中有女性衛生用品，讓她不禁問：「我兒子是會有月經嗎？」

「王米筍姐」早年曾在網上發文怒批男友「床上功夫」遜色，又指男方生殖器比「玉米筍」還要細短，帖文在網上瘋傳。（網上圖片）

不過，最讓網民驚訝的是，樓主後來從友人口中得知，弟弟的女友原來是曾經紅極一時的「玉米筍姐」，即早年因在網上發帖怒批男友「床上功夫」遜色，又指男方生殖器比「玉米筍」還要細短，而在網上引起熱議。當網民得知「玉米筍姐」以另一形象重返觀眾眼前，隨即紛紛笑言「還在想她怎麼不見了」、「原來玉米筍姐消失了是去妳娘家！」。

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