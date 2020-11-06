極品租客｜男子退租房內似垃圾崗惡臭熏天　鄰居：未見過佢掉垃圾

放租最怕遇到毫無衛生意識的「極品租客」，內地江蘇省連雲港1名男子近日從單身公寓退租，其女鄰居剛好同一天搬家，卻發現男子的單位滿地垃圾，猶如「亂葬崗」，傳出的惡臭更導致沒有搬屋公司肯上門，房東需另聘清潔人員，打掃了一整天也未整理好。

男租客退租後留下一屋垃圾，傳出陣陣惡臭。（微博影片截圖）

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據內媒報道，涉事男租客於周一（2日）退租，單位內留下半個人高的垃圾堆，臭氣薰天。鄰居張華（化名）見狀到房內拍片，看到玄關、浴室、客廳等都是垃圾，幾乎沒有一處地方乾淨，床上也都是骯髒衣物。

張女士指，從未曾見過該男子出門掉垃圾，但自己與對方同一天退租，搬屋公司竟因鄰屋味道太重，不願意上門。她又稱，「從疫情開始（男鄰居）就沒扔過垃圾，因為那裏面的垃圾不是一、兩個月能堆積出來的……那個垃圾堆在一起埋起來的那個味道，都散發出來了」。

由於單位衛生環境太惡劣，房東已聘請清潔公司打掃，但清潔工人花了一整天，也未能將單位「回復原貌」。影片一出，不少網民被畫面嚇倒，留言指「這就是傳說中了懶癌的人嗎？」、「大千世界無奇不有」，並估計按金根本不足以支付清潔費，「這個為什麽要租房呢？睡垃圾場不省錢嗎？」、「這種人真實存在嗎？」，希望房東能公開涉事租客資料，以免再有人受害。

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