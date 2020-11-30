火流星劃破日本夜空　相距數百公里民眾目睹：以為世界末日

日本周日（29日）凌晨天空出現「火流星」現象，從東海到四國地區都有民眾目擊這一幕，網民都形容畫面非常震撼，有人甚至「以為是世界末日」。

日本放送協會（NHK）報道，當地時間凌晨1時34分，在西日本廣闊的天空中觀測到流星中特別明亮的火流星，電視台架設於三重縣及愛知縣等地方的攝影機成功捕捉到火流星落下的過程，它從空中急速墮落，發出耀眼光芒，並在天空放出巨大閃光。

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不少民眾在社交媒體上分享拍攝到的畫面，從東海、近畿到四國地區，相距數百公里的地方都有人拍到。網友分享行車記錄儀（俗稱車CAM）的畫面，坦言很開心清楚拍到火流星，但也有人形容現場目擊到的感覺很可怕，「以為要世界末日了」。

日本關東地區今年7月2日也出現火流星現象，且伴隨着巨大聲響，學者推斷該顆流星的直徑可能長達50厘米；雖然流星經常進入地球大氣層，但在人口稠密的地區近距離觀測到實屬相當罕見。