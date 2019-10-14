【有片】吉林疑似隕石墜落　專家初步判定為「火流星現象」

10月11日，吉林不少民眾發布疑似隕石的物體劃破夜空的畫面，墜落時產生的火光一度把夜空照得猶如白晝。 吉林市隕石博物館當天派出5人科考分隊，科考人員一直在松原市、乾安縣一帶進行走訪，尋找墜落的實際物體，以確認是否為隕石。有專家初步判斷，民眾看見的光亮為「火流星現象」。

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據早前報道，10月11日凌晨，有疑似隕石的物體墜落在東北吉林省松原市附近，遼寧瀋陽、吉林長春、吉林松原、黑龍江哈爾濱等黑龍江和吉林多地網民均目擊到該物體墜落時產生的火光。

根據網傳影片結合調查的進展，正在乾安縣走訪的吉林市博物館專家孫至申表示，民眾看見的光亮初步判斷為「火流星現象」。因為目前沒有找到實物，所以不能斷定是隕石。

火流星（fireball）是指體積較大的流星體隕落時產生的一種流星現象，通常火流星的亮度非常高，而且會像條閃閃發光的巨大火龍劃過天際，有的火流星會發出「沙沙」的響聲，還有的會有爆炸聲，亦有極少數亮度非常高的火流星能在白天看到。

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孫至申說，科考隊人員趕到現場後一直在向當地民眾調查了解此事。基本判斷亮光大概的軌迹是從乾安縣境內一直到肇源縣境內，軌迹比較明顯，群眾聽到的聲音是劃過天空的「轟隆隆」的響聲。

他表示，科研人員若找到隕石，會透過對隕石中各種元素的研究，推算隕石年齡，然後研究外太空天體原始資訊。這對人類走出地球、走向太空非常具有科研價值。

據介紹，1976年，隕石曾降落在吉林省吉林市，當時吉林市還經歷了世界上最大的一場石隕石雨，其中最大塊隕石重1770公斤，是目前人類已知最大的單塊石隕石。這塊隕石衝擊地面造成蘑菇雲狀煙塵，並且砸穿凍土層，形成一個6.5米深，直徑2米的坑，被收集在吉林市博物館。

此前，雲南省西雙版納地區亦曾發生過隕石墜落。近年來「找到隕石」的消息不斷傳出，甚至有人在網上售賣「隕石」，稀有的隕石成為一些人的收藏新寵。對此，孫至申建議，當地民眾、「星友」或收藏家若收集到隕石，還是應捐到科研部門或博物館作展示和研究，讓更多民眾都能看到。

另外，由於這次墜落事件屬於偶發，對隕石的真假、體積和有無放射性還需進一步鑑定、判斷，專家建議天文愛好者及市民不要盲目尋找，若有發現應與相關部門及時聯繫。