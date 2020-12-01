有樓都冇用！老公堅持與母同住無奈分居　人妻：感覺第三者係奶奶

相見好同住難，婆媳糾紛嚴重起來隨時會離婚！有人妻在討論區上分享，指難忍與奶奶及大姑奶同住，提出與丈夫搬到手頭上的另一個物業，惟被丈夫拒絕，指需要照顧之前患上乳癌但已經康復的媽媽，而且姐姐（即大姑奶）亦不懂煮食，所以不能遷出。人妻最後決定自己搬走，兩人變相分居，丈夫亦明白可能會走上離婚之路，人妻最後感嘆「點解可以為咗個阿媽唔要老婆㗎？」，又說自己「感覺多咗個第三者叫奶奶」。

人妻在討論區上分享，指與丈夫因為與奶奶及大姑奶同住的問題而分居，最後可能需要離婚。（《BB來了》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名人妻在親子王國討論區上以「為咗阿媽唔要老婆」為題發文，說過去數年夫妻二人一直與奶奶及大姑奶（即丈夫姐姐）同住，初期已經因為生活問題想遷出，每天都覺得不開心，以下為詳細經過：

+ 15 + 15 + 15

故事有不少網民留言給予建議，有人表示現實中都有不少同類案件，「離婚對你嚟講可能係解脫」，「趁後生，重新出發」。不過亦有人反駁，所有人都只有1個母親，「孝順到佢死天經地義」，「將心比心，你生咗個仔，想佢因為老婆離開你咩？」

樓主之後亦有解釋，她並非指責丈夫有錯，「不過佢完全無諗老婆感受，作為太太嘅係唔開心，你想你老公都係咁？」她亦希望丈夫做人可以平衡一點，想方法同時照顧兩人，例如「搬去附近你都可以隔日返去睇佢，點解都唔肯呢？」，又說很多人結婚後都可以搬出去住，不明白為何自己丈夫卻不可以。

同場加映！（香港01製圖）

同場加映：結婚後是否與父母同住是不同人面對的問題，這位兒子就霸氣地回應了母親婚後同住論，令網民拍爛手掌！【點擊下圖放大閱讀▼ ▼ ▼】