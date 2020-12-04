井之頭公園分屍案│殘肢分散垃圾桶　兇手仿《真女神轉生》犯案？

虛擬遊戲設定成真？日本東京90年代曾發生殘忍的「井之頭公園分屍事件」，清潔工在公園垃圾桶內，發現用黑色膠袋密封的屍塊，其中殘酷情況竟與當時推出不久的《真·女神轉生》遊戲劇情不謀而合，引發哄動。專門講解懸案的Youtuber「小烏」曾分享這宗血案，透露背後可能涉及某些神秘事件。

東京著名賞櫻地點井之頭公園，於1994年曾發生一宗恐怖碎屍事件。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

事源1994年4月23日凌晨，東京著名賞櫻地點井之頭公園，有清潔工接連在垃圾桶發現裝有人體殘肢的膠袋。警方接報到場後，發現園內7個垃圾桶均藏有殘肢，共分27袋。

屍體處理滴水不漏

惟殘肢明顯不齊全，僅重約20kg，能確定身份的關鍵頭顱及胸腔等不知去向。最奇怪的是，每一件殘肢形狀都被切割到剛好吻合公園垃圾桶的入口尺寸，寬20cm、長度不超過30cm。

每一個裝殘肢的膠袋，都有兩層袋包裝，一層是有排水小孔的膠袋，另一層是半透明膠袋，並有魚市場慣用的特殊手法打結，防範殘肢再有血水滲出。殘肢被發現時已做放血處理，手部被削去指紋，表面沒有遺留任何指紋或纖維，行兇手法極其專業，死者身份因此變得撲朔迷離。

井之頭公園內7個垃圾桶均藏有屍塊，共分27袋。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

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幸而，警方不久收到死者太太來報案，經DNA鑑定後，確認死者是年約35歲建築師川村誠一。他在遇害前兩天晚上，即4月21日，和前上司、同事在JR高田馬場車站附近喝酒後不見蹤影。

川村太太心感有異遂報警求助，並稱川村生前友善開朗，未曾與人結怨。另有目擊者指，案發前一日見到疑似是川村的男子被兩名年輕男子毆打，也有人宣稱案發當晚在公園附近聽到疑似是車輛急剎與撞擊的聲音。警方循他殺方向調查，但始終難以解開案中3大疑點。

👇👇👇點圖了解井之頭公園碎屍案疑點👇👇👇

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案情由此陷入膠着狀態，更一度被指兇手是模仿角色扮演遊戲《真·女神轉生》場景。該遊戲是女神轉生系列的第三作，發行於1992年10月30日，即川村被殺一年多前推出。

《真女神》狂粉所為？

遊戲開篇背景設定在東京「199X年」，玩家為一名高中學生，發夢見到在家附近的井之頭公園發生碎屍案。死者被當作惡魔祭品殺死後，分屍棄置於公園各處。當玩家醒來，發現公園果然被封鎖，警察正在調查案情。

1992年推出的遊戲真·女神轉生，也有井之頭公園分屍案的劇情，比真實事件發生時間，還要早了640日。 （資料圖片）

由於當中情節與真正的井之頭公園碎屍案類同，不少人推測兇手或是遊戲的狂熱粉絲，在現實重現有關場景。有人因此聯想川村被殺或是「邪教儀式」的說法，矛頭直指當時盛行的「奧姆真理教」；另有男子表示川村實則是捲入了一宗間諜案，形容後者只是無辜被錯殺。

👇👇👇按圖了解川村被殺的另外兩大說法👇👇👇

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無論如何，井之頭公園碎屍案在當時日本成為「謎之事件」，兇手了無痕跡的「完全犯罪」（完美犯罪）震驚社會。儘管死者家人不只一次公開懇求兇手歸還遺體，卻還是沒有任何消息。

2009年4月23日，案件過了法定追訴時效15年，死者家屬只能看着案件成為懸案。無獨有偶的是，據稱井之頭公園之後垃圾桶大幅減少，未知是否與此案有關。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】