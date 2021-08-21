醫生破解男士避孕迷思：打針會失「性趣」？避孕膏唔係愛嚟塗下面

隨著醫學進展，男性避孕的方式也相當多元，除了容易失敗的體外射精外，還有哪些方法？台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科黃建榮醫生表示，目前較常見的避孕方式主要是安全套以及結紮手術，亦可選擇使用男性避孕藥、避孕針等方式，藉由荷爾蒙以抑制精蟲數量，達到避孕的效果；若有避孕需求，建議主動向醫師諮詢適合的做法。



生兒育女是一輩子的責任，如果，你還沒準備好孕育新生命，那就不可不知避孕的方法了！傳統上，避孕似乎是女性的事，但身為負責任的好男人，為女伴多做一些避孕措施，更顯貼心喔！

目前男性避孕的方式包括以下幾種（點圖放大閱讀）：

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保險套與男性避孕藥：保險套是最為人所知的避孕方式，待勃起後套上，並於性行為過程中全程使用，能大幅降低懷孕的機率。男性避孕藥中主要成分包括合成荷爾蒙「去氧孕烯」（desogestrel）與男性賀爾蒙「睪酮素」(testosterone)，可藉以抑制精蟲數量，降低受孕機會，同時又能兼顧男性性致的效果。避孕針的主要成分亦為男性賀爾蒙「睪酮素」，每月固定注射有助抑制精蟲細胞的生長，以達避孕之效。

避孕膏與避孕膠：這類凝膠劑型的藥物含有黃體酮與睪酮成份，只要將避孕膏塗抹於肩膀或上臂處，藥物可經由皮膚吸收，達到抑制精蟲生成之效，同時不會對性能力造成反效果；然而，這類型的藥物並非用一次即可，目前實驗指出需連續使用20週，精蟲數量下降到一定程度時才具有避孕的效果，且此產品仍在實驗研究階段，尚未正式量產。美國研發出一種避孕凝膠，只要局部麻醉後將凝膠注射於輸精管中即可阻絕精子通過，以達到避孕的效果；然而，此產品目前尚未上市。

結紮手術：結紮手術是最一勞永逸的避孕方法，將輸精管切斷阻絕精子排出，故能達到避孕的效果。結紮手術約30分鐘即可完成，且不會影響性功能；然而，結紮前應仔細考慮，一旦結紮，日後輸精管復原手術相對不易，且會影響自然受孕的機率，建議術前須謹慎評估。然而，黃建榮醫生提醒，上述避孕方式除了安全套能同時兼負避孕及預防性病之外，其餘都仍可能有性病傳染之虞，提醒民眾若必要仍建議搭配使用安全套，以保障自己的健康。男性避孕相關問題，建議諮詢「泌尿科」。

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