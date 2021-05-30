【健康百科】男人初夜都會落紅？醫生指非正常情況：嚴重可以壞死

撰文： 健談 最後更新日期： 2021-05-30 21:30

男人的初夜也會落紅？當心，你的泌尿系統可能亮紅燈了！台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科黃建榮醫師表示，男性性交落紅通常不是正常狀況，可能是因性交用力過猛造成撕裂出血，或是因為攝護腺炎導致出血等，建議積極就診接受檢查為佳。

女性初夜落紅被視為是正常的現象，但男性性交也會落紅嗎？黃建榮醫師表示，正常來說是不會的！

但男性性交落紅恐為泌尿系統異常警訊，常見的原因包括以下各種（點圖了解更多）👇👇👇

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

黃建榮醫師提醒，男人落紅非正常現象，若性交後有出血問題，建議儘速尋求泌尿科醫師診治，以免延誤病情。男性落紅相關問題，建議諮詢「泌尿科」。

【延伸閱讀】性治療師話你知：香港男女通常為乜求診？業者都係性愛技巧專家？（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

【延伸閱讀】【恐怖醫學】20歲台男陰莖180度反折！出事疑因一種高危性愛姿勢（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。