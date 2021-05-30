【健康百科】男人初夜都會落紅？醫生指非正常情況：嚴重可以壞死

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男人的初夜也會落紅？當心，你的泌尿系統可能亮紅燈了！台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科黃建榮醫師表示，男性性交落紅通常不是正常狀況，可能是因性交用力過猛造成撕裂出血，或是因為攝護腺炎導致出血等，建議積極就診接受檢查為佳。

女性初夜落紅被視為是正常的現象，但男性性交也會落紅嗎？黃建榮醫師表示，正常來說是不會的！

但男性性交落紅恐為泌尿系統異常警訊，常見的原因包括以下各種（點圖了解更多）👇👇👇

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黃建榮醫師提醒，男人落紅非正常現象，若性交後有出血問題，建議儘速尋求泌尿科醫師診治，以免延誤病情。男性落紅相關問題，建議諮詢「泌尿科」。

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【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】

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