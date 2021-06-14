男士勃唔起係咪就等如不舉？泌尿科醫生拆解勃起角度與性能力關係

撰文： 健談 最後更新日期： 2021-06-14 22:30

男人興奮時，陰莖勃起是自然反應。然而，陰莖勃起時的角度大小與性功能有關嗎？台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科黃建榮醫生表示，陰莖勃起角度與性功能強弱無關，只要能順利完成性交就算正常喔！

台泌尿科醫生拆解陰莖勃起角度與性功能強弱關係（點圖了解更多）👇👇👇

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男人受到刺激會有陰莖勃起的反應，但有人發現怎麼年紀越大，雄風卻有點「抬不起頭」的樣子，難道這跟不舉有關？還是不舉的前兆呢？黃建榮醫師表示，陰莖勃起後與身體形成的角度即稱為「勃起角度」，主要是與陰莖海綿體內的壓力大小，以及陰莖韌帶的鬆緊程度有關，與性功能強弱並無直接關係。

一般而言，20多歲的男性勃起角度最大，隨著年齡漸長，勃起角度可能逐漸變小；但是，即使是相同年齡層的人在不同的體質、情緒、環境影響之下，勃起角度也可能有所不同。黃建榮醫師提醒，不管勃起角度如何，只要能順利完成性交，皆屬功能正常的範圍，無須過度追求勃起角度。

如果還是想要讓勃起角度增加，建議可從鍛鍊心肺運動做起。若心肺功能佳，血液循環狀況也會提升，故當陰莖充血時也能更飽滿挺立，勃起角度也會相對較大。例如游泳、慢跑、騎單車等都是鍛練心肺的方式之一，既能兼顧健康與自尊，也是不錯的自我投資唷！

不舉相關問題，建議諮詢「泌尿科」。

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【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】

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