香港茅山師傅自述最驚嚇經驗：在富士山最猛鬼旅館意外靈魂出竅

編按：本文節錄自《茅合神嚟——茅山道者真．驅鬼靈異經歷》，獲紅出版集團授權轉載。本書結集作者三十多年來的親身靈異經歷，由少年時代的絕不相信有鬼，到歷盡怪事後終修習茅山法，並成為專業驅魔師的奇妙過程，見證了一位港產驅魔師如何誕生。

文：胡秀聰（港產驅鬼師，曾任ViuTV靈異節目嘉賓、網台靈異節目主持）

大約在九十年代尾，自己曾上網自學靈魂出竅，方法很簡單，就是在睡之前命令自己，要自己在睡與未睡之間的一刻讓靈魂出來。這個狀態其實很多人都曾試過，就是在差不多睡著時全身突然一震，就像踏空了離一離那種感覺，靈魂就是在這個狀態下離開身體。當然我們要練到出體時較為柔一點，不然的話就會整個人清醒過來。

可能天分高吧（哈哈），不到一星期就能順利掌握。最初感覺好奇妙，從靈魂的角度見到睡夢中的自己，而且可以穿牆過壁，甚至可以飛天，在沒有肉身的束縛於靈魂狀態下，輕如無物，心想去哪就去哪，當時感覺很爽。

在這狀態下會遇到有些跟我一樣從肉身走出來的靈魂，他們跟我有點不同，大部分都呆呆滯滯似在睡眠狀態，不會跟你溝通。

另有一些應該是鬼魂，因為他們的顏色都帶灰色，很易分辨。曾經有個少婦抱著孩子走向我問道：「可否幫忙？把我和孩子一起超渡可以嗎？我是抱著孩子自殺而死的……」我很肯定她們是鬼魂（今日的我定義），因為兩個都是灰色和死氣沉沉的。

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當時的我約廿多歲，未有甚麼玄學根基，甚麼都不懂，所以只能禮貌地報以無奈一笑婉拒了她的請求。

在靈魂出體狀態下看事物好神奇，自己依然在平時生活的空間，但眼睛看到的東西比例都會扭曲，例如：電燈柱會比大廈更高更長，呈長方形的大廈又會變到四方形，巴士又會大過一幢大廈，總之就是一個扭曲了的現實世界。

這事我曾和紅磡三仙之一的缸瓦昌分享過，他照著我教的方法也成功試過一次出體。他說出體後漫無目的，虛無縹緲，完全不覺得是享受。可能他天生較為膽小，出體後他都沒有週圍遊歷，只在肉體附近徘徊，所以之後他斬釘截鐵說不會再試出體，還罵了我一頓。

至於我自己在初嘗出體幾天都覺得很有趣，因為離開肉身後能四處去玩，但漸漸發覺每次回到肉身後，一覺醒來，總是周身骨痛，明明睡了八小時，但感覺好像捱完通宵似的，精神變得很萎靡。不過，最要命的就是我控制不了靈魂彈出肉身，有時在公司小睡片刻，靈魂都會自動彈了出來，開始感覺自己出了問題……

之後每次睡覺時靈魂都不由自主地彈出，而且次數越來越頻密。我跟身邊的朋友說起這事，大部分人都覺得我有精神病，要我去看精神科醫生。

我當然知道自己沒有精神病。又試過有一次在家中午睡，突然靈魂又走了出來，今次靈魂飛上了半空。靈魂飛行我一向掌握得不好，每次都是任由他隨處飄蕩，只是今次比較特別，竟然向著我熟悉的元朗區飛行。元朗和平常一樣車水馬龍，我剛飛到大馬路上空之際，突然記起下面有投注站，心裡忽發奇想，靈魂在出體狀況下，會否超越時空，比肉身所在時間早一兩天呢？如果是的話就不得了，我可以知道一兩天後的六合彩結果！我下定決心，要降落到元朗大馬路的投注站，用靈魂的眼睛去看賽事記錄板。

我用盡吃奶之力嘗試在這地標降落，可是怎做都辦不到，我在上空不知怎的在不停打轉，轉了幾轉就全身震動了一下。噢！我回到了在家中的肉身，而肉身彷彿仍有著旋轉的感覺。

結果無法證明靈魂是否有超越時空的能力，但卻好肯定的證實我沒有精神病，因為世界上應該沒有這麼愛錢的精神病人吧？

要數印象最深刻的出體經驗就一定是日本旅行那一次，都是九十年代尾的事了……

在富士山最猛鬼旅館出體 港產驅鬼師的最驚嚇經驗（點圖繼續閱讀）：

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《茅合神嚟——茅山道者真．驅鬼靈異經歷》書本封面

書名：茅合神嚟——茅山道者真．驅鬼靈異經歷

作者：胡秀聰，港產驅鬼師，自小一直堅持不信世上有鬼，但鬼總與他有緣，歷盡靈異怪事後，終於修道成為全職驅魔師。曾任ViuTV靈異節目嘉賓及多個網台靈異節目主持，亦於網上發表驅魔時的真實靈異個案。

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