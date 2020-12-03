CPR 15分鐘救懷孕同事卻幾乎被告　台女收213字道歉文終簽和解書

早前一名台女分享指有懷孕同事突然倒地並失去呼吸，她馬上為懷孕同事做CPR（心肺復甦術）狂按15分鐘，終救回對方一命，沒料同事其後竟投訴指CPR導致她胸口受傷，甚至揚言要找醫生驗傷提告。 事件曝光後惹來網民關注，女同事終在上周以私訊形式向台女道歉，表示自己因懷有試管胎兒而壓力過大，才會情緒激動怪責她。台女未有接受，反而以事件牽涉急救員尊嚴為由要求對方公開道歉，最終兩人於昨日（2日）達成協議並簽下和解書，事件告一段落。

台女為倒地同事CPR了15分鐘，幾乎無力，只是一心把同事救回來。（示意圖／Getty Images）

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事緣上月26日，台女於facebook群組「爆料公社」發文，指早前替一名突然感不適、出現抽搐及休克徵狀的同事做CPR（心肺復蘇術）急救，在沒有AED（自動體外心臟去顫器）的情況下，足足按了15分鐘，「我都壓到我快沒力了，但我還是堅持撐過去想辦法把你壓回來」。

沒料同事獲救後卻指責她做CPR導致其胸口和手有傷口，又傳相片稱傷口很大，指自己是糖尿病人，傷口不易好，甚至一旦感染或有截肢風險，不滿樓主令她受傷，更批評救人行為只是想「討人情」。

同事怪責CPR令她胸口受傷，而且她是糖尿病人，傷口很難好。（fb群組「爆料公社」圖片）

台女與同事對話原文：

樓主聞言極為憤怒，反駁指該同事當時已經OHCA（到院前心肺功能停止），除了CPR別無他法，又稱「我當初真的可以選擇不急救」，然而同事卻生氣表示要找醫生開證明，指控樓主做CPR的過程中傷到她，以便日後提告及追究。

事件曝光後引來網民熱議，不少人批評女同事獲救仍不懂感恩，甚至怪罪於救命恩人。翌日樓主表示收到同事舅舅的訊息代為道歉，指侄女表現激動，全因懷有胎兒，「總而言之都是為了肚裏的孩子」，不過樓主卻反駁指同事不只一次在公司挑釁她，曾嘲諷她並非正規救護員等等，部份網民也批評同事只是以長輩「打悲情牌」。

台女與同事舅舅的對話：

+ 3 + 3 + 3

眼見事件愈鬧愈大，同事上周以私訊形式向樓主寫下共213字的道歉，表示因懷上試管胎兒，「精神上身體上已經快負荷不了」，才會情緒激動怪責她。不過樓主表明未能接受，指事件「已經關係到我們EMT（急救員）的尊嚴」，要求對方公開道歉。

女同事道歉全文：

最終樓主昨晚（2日）再次更新，貼出與同事的和解契約書，指對方在輿論壓力下應該會好好反省，作為急救員她希望給予對方機會，故決定將早前的帖文刪除，讓事件告一段落，「我的教訓目的已達到，也讓全國醫護人員關注這件事情」，相信以後民眾到醫院或診所就醫時，能減少醫療糾紛。

（綜合）