吐露港車禍護士重傷命危　疫情下與妻女分隔台港　同窗籲集氣祝褔

新冠肺炎疫情下，離港外遊變成奢侈事，不少家庭被迫分隔兩地。Facebook專頁「HA Secrets」刊出一篇投稿，指近日在吐露港公路發生一宗4車相撞事故中，其中一名傷者是大埔男護士，送院後情況惡化，而其太太則身在台灣，女兒僅8個月大，因此呼籲各界為他打氣，盼望能脫離險境，早日康復與妻女團聚。

「HA Secrets」刊出一篇投稿，指近日在吐露港公路發生一宗4車相撞事故中，其中一名傷者是大埔男護士，送院後情況惡化。（FB「HA Secrets」截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

FB專頁「HA Secrets」昨日刊出相關帖文，提及日前在吐露港公路發生了一宗4車相撞交通意外，當中唯一重傷傷者正是一名在大埔任職的護士，亦是發帖者的同學。他指傷者情況很差，起初有少許起色，後來一直惡化，醫生已叫了家人做心理準備。

帖文續指，傷者太太是台灣人，女兒僅8個月大，因疫情關係，他未能到台灣見證女兒出世，於是辛辛苦苦儲假來作隔離，早前才首次到台灣看女兒。帖文懇求有心人可以幫佢打氣，「無論咩宗教，用各自方式幫佢加油」。

帖文不足一天，已有近萬人「讚好」集氣，許多網民紛紛留言打氣，「加油挺過來！」、「願主保佑你平安渡過，盡早康復」、「好人有好報，難關一定會過」，又指BB和愛人都在等候傷者康復，「加油！可愛的女兒等緊你見她」。

吐露港公路4車相撞 1乘客昏迷被困

+ 5 + 5 + 5

上周一晚（23日），大埔吐露港公路往九龍方向近廣福邨發生車禍，當時消息指，3輛私家車與1輛的士相撞，其中1輛私家車1名姓嚴（36歲）男乘客被困，並陷入昏迷，救援人員到場，將傷者救出，送往威爾斯親王醫院搶救。

同場加映：邊個話香港人冷漠？網民熱數陌生人暖心小動作▼▼▼

【陌生人暖心事合集】網民熱數陌生人暖心小動作（01熱話製圖）