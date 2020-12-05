上海土豪年薪百萬請「女性生活助理」　樣靚係基本　這要求惹熱議

請助理的要求居然如此多，難度好比請蝙蝠俠的管家！上海一則招聘最近引起網民高度關注，一名業主想請「女性生活助理」，年薪高達50至100萬人民幣（約59至118萬港元）。除了要學歷，還要求樣貌、身高、有藝術氣質，具體條件網民看完後，竟然揶揄僱主開的薪金太低，因為那些條件「會這些的，年薪百萬都是低薪」，而最令網民好奇的是其中一項，更令人質疑懂的話根本不需打工。

上海一名業主透過中介請女性助理，要求引起網民熱議。（Getty Images）

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內地對家政服務（家庭事務管理）的需求不斷提升，一般只需要做管家工作、或者清潔之類，但現在也愈來愈追求人才。近日上海一名業主的招聘廣告引起熱議，廣告由當地一家家政公司發布，詳列多項要求，而關於僱主的訊息只有一點，居於浦東陸家嘴最高端樓盤，只是兩口之家，需要一個「特別生活助理」，但超高要求看得不少網民傻眼。

↓↓女性生活助理12大要求↓↓

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以上條件來看，精通英語已經是基本，還不算外語，「特別生活助理」要多懂兩種語言，更需要和老闆到世界各地旅遊，及懂房產投資等等。最令網民不解的是如果「特別生活助理」習慣開名車，那人很可能已經不需要打工，或者說經濟環境很不錯故不需打工。不過也有網民突破盲點，稱老闆可能是女性。

事件在微博引來熱議，有內地職場博主指，這種職位的確存在，但這樣真實的要求不常見，企業多以秘書或助理形式作招聘，不會叫「私人生活助理」，這更像是富豪委託中介公司請人，的確也有掛羊頭賣狗肉的假招聘，實際是替富豪物色小三，呼籲有意者要謹慎考慮，更要注意面試地點，盡量要到較公開的場所，面試時如果對方聚焦問一些身材感情等問題，大可作罷。

網民話算「低薪」：

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內媒表示傳統家政工作只是照顧老人小孩和清潔，如果僱主要求僱員多才多藝又要有氣質有形象，付高薪水也是正常。公開招聘的家政公司負責人回覆內媒指，這職位類似公司行政助理，「因為老闆到哪裏都有私人飛機，他給她開的車都是幾百萬幾千萬的跑車」，所以如果應徵者只是懂得駕駛，一點用都沒有，老闆擁有的全是千萬跑車，應徵者開起來有難度，「勞斯萊斯、保時捷你都要會開呀」。另一方面會英文也只是基本，因為老闆去外國時，需由助理幫他打點一切生活安排。

負責人承認此次招聘的要求很高，傳統的家政業包括他們公司，平日都是請人照顧老人小孩和清潔，但隨行業發展，家政業現在很缺人才。

招聘訊息透露僱主家庭只是個兩口之家。（微博圖片）

內地律師胡貴雲評論指，成功人士身邊如果都配備一位外貌、氣質皆出眾的女性，人們只會污名化這職業，所以有些地方特別規定，男領導的身邊不能有女秘書。她提醒女性求職時要懂辨別「特殊服務」的陷阱，以這招聘為例，薪酬明顯較高，容易令求職者忽略其他要求，有兩點值得注意，「生活助理」、「女性」，令人會多作想像，但始終這招聘的條件算寫得清楚。

（綜合）

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