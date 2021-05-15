日本心理測驗│4種打掃方式透視耐性指數　揀呢種抗壓差冇忍耐力

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【心理測驗 / 打掃 / 性格 / 耐性】生活習慣反映性格？日本網站「TRILL」近日有心理測驗，可從打掃房間方式透視一個人的耐心程度。想知自己是零耐性，還是忍耐力極高，不妨用它來快速測試一下。

👇👇👇今天必須打掃房間，你的想法是？👇👇👇

今天必須打掃房間，你的想法是？（電影《就愛斷捨離》劇照）

A. 好，一氣呵成！

B. 一點一點整理吧！

C. 不要！

D. 誰來幫幫我！

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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況

👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇

1.把杯耳放在手指之間

2.輕握杯耳，尾指靠下

3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體

4.手掌握杯耳另一側

5.只用手指握住杯耳

6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端

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同場加映：心理測驗│一圖測你內心脆弱面

👇👇👇請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西，然後往下看解讀。👇👇👇

請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西。（網上圖片）

A.女童

B.蝴蝶

C.士多啤梨

D.骷髏頭

E.樹木

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同場加映：心理測驗│一圖測你心牆有多高

你在圖中第一眼看到甚麼？（網上圖片）

A.男孩

B.小船

C.書本

D.大海

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