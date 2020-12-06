慎入！酒店職員執房驚見床上「又屎又血」超嘔心　激戰客人想賴數

酒店總有各式各樣的顧客，當中不乏租房尋歡人士，但使用房間時理應保持基本整潔，顧及個人衛生及清`潔人員感受。台灣有酒店房務人員在facebook群組發文抱怨，稱前幾天清潔房間時，一掀開被子即發現恐怖「戰場」畫面，床單上不止有大量血迹，竟然還有啡色的排泄物痕迹，大呻不知是「肛交還是喝酒剛好來經」，最令她氣憤的是要換掉所有床上用品，「整組廢了」，損失達1萬台幣（約2700港元），但客人竟想付2000台幣（約550港元）了事。照片引起網民排山倒海說噁心，「這分明是命案現場」，更質疑客人當晚到底是能睡覺。

網民和樓主都不明房客晚上做了什麼令床變得又血又糞便。（示意圖／Getty Images）

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在酒店當房務人員的台女在fb群組「爆料公社」分享，她日前整理房間時發現一張噁心得誇張的床，進房時見被蓋住床也沒多想，未料一掀開嚇過半死，從她上載的照片所見，被子滿是血迹，而且床中心還有一灘排泄物的痕跡，甚至連枕頭上都有。

台女大呻「大便跟血迹過程我不清楚怎麼搞的……肛交還是說喝酒醉剛好月經又剛好想大號」，希望客人別以為只付2000元台幣就算，因為床上用品「整組廢了」，又心疼酒店已經在虧損了，希望大家能體諒酒台房務人員，「我們已經真的很辛苦了」。她後來又補充，房間目前已經消毒好，用品要整組更換，花費了1萬台幣，惟「跟對方要求賠償，但只願意付2000元！」

房務人員掀被才發現床上又是血迹又是糞便痕跡。（fb群組「爆料公社」圖片）

照片也嚇壞了一眾網民，驚訝到底是進行了什麼激戰才弄得床舖這樣，「估計肛交，月經來也不會這樣」、「我猜應該是痔瘡破了」，而且更好奇兩人當晚是怎麼能在這張床睡覺？

網民鬧爆房客：

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有樓主的同行分享，過去也曾看過這樣的驚嚇現場，他當房務時打掃過最噁心的房間，「按摩浴缸內滿滿屎跟尿，有夠胎哥（骯髒）的，鑲在牆壁上的液晶螢幕全部都是X（精液），房內垃圾丟滿地，那是我這輩子看過最噁的房間了！」

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