iPhone 攔截廣告推銷電話教學　2招必學簡易設定方法（2020年版）

【iPhone 攔截廣告推銷電話教學】Phone 攔截推銷及未知來電，設定其實非常簡單。近來不知什麼原因，不少朋友都比平常接到更多的推銷、詐騙來電，其實想在 iOS 上作出攔截，是有方法的。以下就為大家介紹以內建功能及 Apps 隔絕麻煩來電的方法。

iPhone 自從 iOS 13 開始，加入「將未知的來電設定為靜音」這個新功能，若果覺得裝 Apps 麻煩的朋友，可以簡單利用這個功能，去阻隔部份騷擾電話。

↓ iPhone 將未知的來電設定為靜音 ↓

雖然這個「將未知的來電設定為靜音」功能非常簡單，不過其功能同樣過度簡單，所以未儲存為聯絡人的來電，不論是你平常工作不想儲存到同事電話號碼，或者政府部門的來電，以及沒有顯示號碼的來電，均一律自動直送留言信箱（或拒接），而且更會令部份未儲存號碼的 SMS 被拒接，太過一刀切使用起來未必方便。反而以下安裝來電過濾 Apps，更加適合大部份用戶的情況。

↓ iPhone 攔截騷擾電話 Apps 設定 ↓

+ 4 + 3 + 2

現時 iPhone 上，主要有「芝麻來電」、「喵喵來電」及「Whoscall」3 款 Apps，適合攔截香港的銷售及詐騙電話，他們除了各自有從用戶得到的騷擾電話數據庫外，亦從 HKJunkCall 公開數據庫中更新傳銷及詐騙電話資料。

iPhone 用戶在完成安裝上述 Apps 之後，攔截 App 就會自動在背景運作，不過因為 iOS 權限問題，Apps 是無辦法像 Android 一樣，提供已攔截的號碼記錄，用戶需要在手機電話 Apps 中，自行手動檢查。另外，因為 iOS 13 背景 Apps 運作權限的關係，使用攔截 App，用戶要習慣自行定期更新資料庫，去確保新增的銷售電話，無法突破防線。