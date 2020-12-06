台鐵車長憑20經驗預見山泥傾瀉　2列車及時煞停　1人勇救400乘客

意外就是意料之外，如何避過天災保命靠的可能就是經驗！上周五（4日）台鐵有路段發生山泥傾瀉，列車被迫停駛，需要清理的泥石超過1萬立方米，加上天氣不佳，原本預計可以於後天（8日）恢復行駛的路段，現時預計要到13日才可以恢復通車。 不幸中大幸，事件中沒有人命傷亡，而有一列區間車則剛好停在山泥傾瀉前的位置，全車乘客能夠避過一劫，原來全靠有超過20年經驗、現年53歲的台鐵車長陳振芳。陳在山泥傾瀉前經過相關路段，當時已發現有危險跡象，於是通報附近車站，令2列即將駛過的列車及時剎停，令400名乘避過了一場嚴重慘劇。

台鐵由瑞芳到猴硐間的路段於上周五（4日）上午約9時發生山泥傾瀉，所幸沒有人命傷亡。（YouTube「東森新聞 CH51」短片截圖）

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根據台媒報道，台鐵由瑞芳到猴硐間的路段於上周五（4日）上午約9時發生山泥傾瀉，東西向列車均無法通行。事發前數天（11月30日）已經有人發現附近有電線桿傾斜，緊急維修後恢復通車並24小時監測現場情況。至12月2日，有人員發現附近出現大裂縫，約早上7時封鎖西行線緊急維修，只以東行線單線行車，使用噴漿臨時處理，至當晚再封閉雙向路段維修，然後又再恢復行車，可是最後還是發生了山泥傾瀉，嚴重影響台鐵來往宜蘭、花蓮、台東等地的列車。

台鐵最初預計可於後天（8日）完成善後並恢復行車，但由於要清理的泥石由原本估計的3800立方米上調至超過1萬立方米，而且現場仍有土石崩落、地基鬆散及天氣不佳等問題，令清理工程變得困難，估計要多花5天到13日才可以完成。

台鐵車長陳振芳在意外發生前經過相關路段，發現有危險跡象就通報車站。（YouTube「東森新聞 CH51」短片截圖）

是次山泥傾瀉意外嚴重，但幸運地沒有列車受到波及，更沒有人命傷亡，車長陳振芳應記一功。他接受台媒訪問時提到，當日清晨駕駛4708次平溪線列車，車上有大約15名要外出到市區工作的乘客，火車經過事發地點時天還沒有亮，但他就發現完成噴漿的位置出現龜裂，下方又有泥流，覺得情況異常可能影響之後行經的列車，於是通報猴硐車站站務人員。

猴硐站務人員接報後，附近的坍方現場監控人員也發現有大量土石鬆動，台鐵於是立即封鎖路段，令原本即將行經的410次自強號及4148次區間車立即停車，其中4148次區間車更剛好在意外地點前停車，通報路段已經發生意外，該列車車長表示當時有電線被砸斷，曾出現火花，場面驚險，之後安排車上乘客下車冒雨步行到安全地方。2列車上有約400名乘客，換言之陳振芳憑個人經驗1人救400人。

陳振芳說自己站在火車最前線，發現潛在危險並通報是本能，職責上亦需要負責乘客安全，十分謙虛。他亦感謝現場監控人員回報，一起避免了隨時可能發生的人命傷亡。

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