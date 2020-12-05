出前一丁麻油麵│香港製vs日本版有乜分別？　４款一丁試食大比併

【日本港出前一丁 / 麻油麵 / 日版一丁 / 港版一丁 / 印尼版一丁】本港新冠肺炎疫情持續，食肆縮減堂食時間，巿民為了留家抗疫，不免預購乾糧食物放家中，而「出前一丁」即食麵是儲糧熱門選擇，當中深受港人歡迎的「麻油味」，自然成為搶手貨。然而市面上有多個不同產地版本的「出前一丁麻油味」，如果分辨香港版或日本版？哪款麵最好食？即來真人試食4款不同版本的出前一丁大比併！

四個版本雖然主色調都是紅色，但放在一起就會發現包裝上非常多不同的細節，其實不難分辨。（劉淑文攝）

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市面上至少能找到4款麻油味的出前一丁，包括傳統香港版、日本版、使用北海道小麥於香港製造版，以及印尼版。《香港01》記者分別到超級市場及雜貨店購入4個版本，再仔細從其包裝、麵質、味道等，為你一一拆解有何不同。

第一款：傳統港版（以五顆★為滿分） 麵質：★★★ 麵香：★★★ 麻油味：★★★★★ 短評：味道最強烈，回憶中味道 售價：5包裝約16-18元

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第二款：日本版（以五顆★為滿分） 麵質：★★★★★ 麵香：★★★★★ 麻油味：★★★★ 短評：味道最正宗，芝麻控最愛 售價：5包裝約25至28元

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第三款：港製仿日本版（以五顆★為滿分） 麵質：★★★★ 麵香：★★★★ 麻油味：★★★ 短評：略遜日版一籌，勝在平價之選 售價：5包裝約22.5-25元

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第四款：印尼版（以五顆★為滿分） 麵質：★★★★ 麵香：★★★ 麻油味：★★★ 短評：味道異次元，香味最淡 售價：5包裝約18-20元

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各版本的出前一殅麻油麵的調味料，包裝完全不同。

根據試食結果發現，印尼版的麻油味出前一丁與其他三款的香味和味道均大相逕庭，有嘉賓甚至表示是「嚟自第二個次元」的味道。而日版的出前一丁味道最為吸引，當中秘密可能與湯底混有芝麻有關。而兩位嘉賓亦異口同聲認為港版味道最為濃烈，湯底亦最咸，可能箇中原因是因為港版為迎口港人較為強烈的口味而設。

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