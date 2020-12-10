連登仔意外撞花Lexus　好心人幫口講價慳一筆：香港仲好有人情味

【Lexus / 凌志 / Honda Fit】意外就是意料之外，駕車時一不小心便可能損失數千元，甚至造成人命傷亡。有連登網民發文分享好人好事，指日前與女友駕車到赤柱遊玩，離開時不慎「撞花」另一私家車車尾，商討賠償時幸獲兩名好心路人幫口「講數」，終以3千元平息事件，「如果唔係去到車房整真係唔知會收我幾錢」。樓主直言事件中做錯的是他，但仍有不少人願意幫他，感嘆：「其實香港仲係好有人情味！」

有連登網民發文指，日前與女友駕車到赤柱遊玩，離開時不慎「撞花」另一私家車車尾，商討賠償時幸獲兩名好心路人幫口「講數」，感到意外又幸運。（連登討論區圖片）

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該名連登巴打以「今日喺赤柱hi花左人地部車，想多謝幫我講數嗰位仁兄」為題發文，指日前趁放假偕女友駕車到赤柱遊玩，離開時於赤柱廣場門口迴旋處不慎撞到另一輛正在等人的凌志（Lexus）私家車。樓主自知理虧，遂表示願意負責，「但我都係第一次預到呢個情況，於是就落咗車同佢傾」。

凌志車主檢查車身情況後，即要求返回原廠維修，「仲話唔知sensor（感應器）有無壞」，樓主則指「明明我只係輕輕碰到佢車尾，一啲凹痕都無」。凌志車主其後表示願意到相熟車房維修，事後再向樓主取回相關費用，並即時「問價」，估計約須3000至4000元。

凌志車主曾表示可到相熟車房維修，事後再向樓主取回相關費用，不過好心男士提醒樓主拒絕。（連登討論區圖片）

正當樓主徬徨無助的時候，一名路過男子突然幫口，建議樓主「唔畀佢整完先畀單，仲話呢啲花咗少少2000蚊都畀多」。樓主聞言再上網查詢，發現約2000元便可修理好，其後再有一名女士走近幫口，「話最多2500都整到」。最終凌志車主檢查感應器後未發現問題，而樓主亦因趕時間讓步，雙方「講好價，3000蚊」，樓主即時到櫃員機取現金給予對方平息事件。

樓主直言覺得非常幸運，不但遇上好心人幫口，被撞車主亦沒有為難他。圖為事發地點赤柱廣場對出迴旋處。（Google街景圖片）

樓主直言事件中「明明係我hi花人部車，錯嘅100%係我」，對仍有不少好心人願意幫口感到意外，認為自已非常幸運，更直呼「其實香港仲係好有人情味」。他又指撳錢後原打算向好心男士道謝，惟對方已離去，「想多謝佢都多謝唔切，如果唔係去到車房整真係唔知會收我幾錢」，故希望對方看到帖文能跟他聯絡，「俾我多謝下你」。而翌日樓主果然收到一名巴打的訊息，原來是該名好心男，兩人總算於社交網絡「相認返」。

同場加映（01製圖）

有市民日前也在網上分享搭巴士的好人好事，表示上車後發現八達通餘額不足，自己也沒有零錢，無奈巴士已開出，幸好徬惶之際獲不少好心乘客伸出援手，最終解決車資問題，讓她感動直言「呢程車真係好有愛」▼▼▼

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