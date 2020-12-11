超肉痛｜小朋友Mini Cooper車頭跳彈床　網民：有除鞋有家教

車主當然希望愛驅保持靚靚仔仔，任何時候都光鮮如新。不過最近網上就流傳短片，當中可見1名小孩在1部Mini Cooper的車頭引擎蓋上面如跳彈床般不斷彈跳，看得人即使不是車主亦覺得心痛！

1條長6秒的短片近日在網上流傳，可見1名小朋友正在1部Mini Cooper的車頭引擎蓋上面不斷跳動。（網上短片截圖）

+ 5 + 5 + 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

短片只長6秒，近日在WhatsApp及多個facebook群組流傳，可見1部黑色Mini Cooper的車頭引擎蓋上有1名脫了鞋的小朋友在不停彈跳，引擎蓋雖然未見有明顯損傷，但因為小朋友的腳而不斷凹陷及回彈，車輛亦有因而震動。

事件引來不少網民留言回應，有人猜測可能小朋友跳的是「爸爸部車」，所以沒有問題。另外亦有人從樂觀積極的方向設想，指小朋友在車上跳之前有除鞋，算是「有家教」。

睇多啲：元朗大棠路曾有爸爸帶女童馬路踩單車，但當時已經入黑，2人又沒有安全裝備，令網民大叫危險！ 【點擊下圖放大閱讀▼ ▼ ▼】

爸爸帶女童馬路踩單車 入黑零安全裝備 巴士擦身而過勁危險（香港01製圖）

+ 3 + 3 + 3

睇多啲：曾有車Cam短片直擊港媽帶女童亂過馬路，幾乎被車撞倒！【點擊下圖放大閱讀▼ ▼ ▼】