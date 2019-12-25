交換禮物變交換廢物　台男收「高級」餐具　勾起網民傷心回憶！

「Merry Christmas！」聖誕來臨，朋友間必備的「交換禮物」活動迎來高潮，不知道大家對今年收到的禮物夠廢嗎？近年來為了增加趣味性（或是懶得認真挑禮物），朋友同事間開始流行「交換廢物」大賽，一邊清垃圾一邊欣賞收禮人的囧臉，超爽的～因此眾人力求廢得別出心裁、廢得花樣百出！

本編看到現在，覺得最佳（廢物）禮物就是某網友日前交換禮物得到的禮品──

「高級餐具組」（附單襪）

不雅手勢碼起來～（相信大家有慧根可以自行解碼）。（Facebook@爆怨公社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

交換禮物變廢物轉移活動？（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

+ 5 + 4 + 3

原PO留言解釋，其實這場活動有分「好禮物」和「壞禮物」，而且是一群認識18年的好友一起玩，大家感情很好啦！而這份廢得超乎預期的禮物，似乎也勾起很多人的傷心／開心回憶……

【先來受害者群組】

+ 3 + 2

【這邊是欠揍創意參考組】

+ 3 + 2

（按下圖睇更多創意「聖誕禮物」▼▼▼）

感激各位大德，本編知道晚上該怎麼做了A_A

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】