【2019聖誕節】開心又有意義的親子活動：帶小朋友到孤兒院派禮物

俗語有云 :「施比受更有福」，雖然聽起來有點陳腔濫調，但這並不只是老套的俗語，「施予者比受助者更快樂」是真有科學根據。美國約翰坦伯頓基金會（John Templeton Foundation）研究指對人慷慨 （generosity) 其實是人的本性。從吸血蝙蝠和蜜蜂到大鼠和黑猩猩，許多動物都表現出慷慨的行為，這可能是一種進化適應，旨在幫助我們自己在內的物種生存。 文：Marina

通常具有高度同理心的人更傾向「付出」。這不僅是美德，基金會指慷慨的行為也能帶來實質的好處，例如參與慈善捐贈，會刺激大腦分泌多巴胺，使前額葉驅動愉悅感受，使人專注於正向情緒中，令施予者感覺良好。

對人慷慨還可以降低血壓、減輕壓力等，使我們感到幸福快樂。當然我們不能毫無限度的給予，因為這可能讓你陷入被情緒壓榨的困境。在付出的同時。也別忘了好好照顧自己。

聖誕節就快來臨，對小朋友來說是個重大的節日（unsplash@Eugene Zhyvchik）

聖誕節就快來臨，對小朋友來說是個重大的節日。眼見處處張燈掛彩，家家佈置掛滿燈飾的聖誕樹，家庭成員大團聚，互送禮物，吃聖誕大餐，喜氣洋洋。

我認為聖誕的真義不單單是節日的喜慶與狂歡，節日的意義在於分享愛。與往年一樣，我跟女兒挑選好聖誕禮物，然後一起帶到孤兒院送贈與其他孩子，以言教、身教及境敎，讓女兒明白節日的真義。

收到的禮物未必合心意，與其閒置在家，倒不如轉贈有需要的基層家庭小朋友（unsplash@Juliana Malta）

小朋友在聖誕節時收禮物固然開心，但有時候，收到的禮物未必合心意，與其閒置在家，倒不如轉贈有需要的基層家庭小朋友。教孩子在聖誕節捐出玩具，既可讓他們體驗分享快樂的意義，又可以跟他們上環保一課。今年聖誕，不妨與孩子一起關心其他有需要的人，體驗「施比受更有福」帶來的快樂。

孩子是父母的影子。為了培養孩子的品德，做父母的應該處處做孩子的表率。孩子好的行為，壞的行為都是父母教育影響的結果。作為家長，我認為不需和孩子講太多的道理，而應用實際行動去影響他們，給他們做好榜樣，讓他們在實踐中領悟人生大道理，這樣他們才能真正地理解，並運用到自己的一言一行中。

作者簡介：Marina，毅然放下工作，當上全職媽媽。從事企業及慈善公關十多年，現正修讀教育博士課程，望與女兒一起學習，共同成長。

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【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載。原文：《施比受真的更有福》Marina】

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