WFH腰酸背痛？　日公司派錢津貼買靚椅　電競椅疫巿大賣有原因

新冠肺炎疫情造就在家工作（WFH，Work from home）興起，雖然宅在家中對很多人來說十分方便，但不少打工族因家居椅子不適合長時間工作，紛紛大呼坐到腰酸背痛。日本因應WFH安排而掀起搶購椅子熱潮，有公司就針對員工坐姿健康推出「椅子津貼」，即派錢資助員工購買在家工坐得舒適的工作椅，而專為電競選手長時間作戰的電競巿，就在疫巿中成為搶手貨。

WFH令不少人更注重腰部健康，電競椅因而成為了搶手貨。（bauhutte網頁圖片）

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日本TBS電視台新聞節目《ニュースキャスター（Newscatser）》早前就報道，由於新冠肺炎疫情遲遲未息，因此不少日本公司都推出WFH（Work from home，在家工作）制度，而受惠於這股趨勢，適合工作的椅子銷量急升，不少對電動不感興趣的人，都因為「電競椅」的舒適度而選擇購買！

有日本公司亦留意到員工需長期對電腦工作，椅子的舒適度會直接影響工作效率及速度，因此推出「椅子津貼」，派錢幫助員工購買高級椅子，津貼上限可高達5萬元（約3700港元），而相關津貼極受員工歡迎，公司內有近七成員工都提出申請。

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