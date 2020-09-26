孕婦後腰痠痛卻怕趴睡傷胎兒　老公獻妙計讓老婆瞬即重享舒適

女性懷胎相當辛苦，當肚子越來越大時做任何事都十分不方便，甚至會腰痠背痛，一名孕婦在臉書上表示老公幫她想了一個奇招，讓她能夠「趴着」又不會傷到胎兒，一個簡單的小動作讓她大讚老公很有才，她將照片發上網後引來2萬多人按讚，讓鄉民們看了笑翻，直呼「高招」。

貼心老公妙計紓緩懷孕老婆腰痛：

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樓主在Facebook「爆怨公社」表示懷孕後挺着大肚子，常常都會腰痠背痛，時時刻刻都想趴着休息，但又擔心會壓到肚子傷到胎兒，所以只能作罷。老公知道後為了滿足她的需求，就利用家裏的梳化想出一個兩全其美的辦法。

老公將L型沙發側邊的椅子拉開，中間空出一個空隙，樓主看了想都沒想，立刻「橫趴」上去，上半身和下半身分別置放在兩處沙發上，中間的空隙剛好讓肚子垂下，這樣的方法讓她大讚「瞬間舒筋活骨，通體舒暢」。

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樓主笑說雖然總覺得哪裏怪怪的，但只有懂的人才知道這樣有多舒服。至於是否安全，樓主表示趴着的時間沒有太久，也有評估自己的身體狀況，老公也都會在一旁保護着，所以完全不擔心會有危險。

帖文和照片引來逾2萬人按讚觀看，網友的看法不一，有人讚嘆這招很聰明，「這是高手」、「怎麼沒想過這招，哈…」；還有女網友分享自身經驗，「這招真的很好用，只是要小心，還可以拿棉被墊在肚子下面，減少一些壓力會更舒服」、「13年前我學姊也是這樣，她說她喜歡趴着睡，只好偶爾稍微這樣休息一下」、「可以拿一個充氣泳圈，放在床上就可以趴了」。

不過也有很多人覺得不妥：

一些過來人對於懷孕期間想趴着的想法表示很有同感：

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懷孕6個月外形：

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就算是唯美孕婦照也不易看出已懷有孩子多月：

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