網上瘋傳│5歲童遺願「希望爸爸死掉」生日變死忌？　原來另有真相

所謂「虎毒不吃兒」，天下間大部分父母都努力給予孩子最好的一切。內地網絡近日瘋傳1宗令人心酸的悲劇，內容指1名5歲男童於生日當天重傷入院，進入手術室前許下願望稱「我希望爸爸死掉」，其後傷重含恨離世。報道指男童是受到父親長期虐打致死，事件令網民憤憤不平，怒斥男童父親是殺人兇手。 不過，經翻查網上紀錄，有關文章原來是舊文再傳，相關事件於去年已在網上流傳，指男童遭父親虐打致受傷昏迷入院， 7日後才好轉，並於生日當天許下「希望爸爸死掉」的願望，事件雖沒有案發地點詳情，但相信男童仍然生存。

內地傳媒報道，1名5歲男童被父親虐打至重傷，許下「我希望爸爸死掉」的願望後傷重不治，但原來另有真相。（示意圖／GettyImages）

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內地網絡瘋傳的報道，指該名5歲男童的爸爸因生意失敗，欠了大筆債務，自此一蹶不振，長年在家酗酒，更常常對妻子施暴發洩。妻子無法忍受長期受虐的生活，狠心丟下兒子離家出走，從此失去音訊，男童則繼續與爸爸生活。

妻子的離去並未令男童的爸爸反省，反而將情緒改為發洩於兒子身上，兒子5歲生日當天更被打至重傷。鄰居聽見聲響察覺不妥，即時報警求助，惟警員到場時男童已受重傷，需即時送院搶救，可惜手術後最終不治。

協助男童的鄰居哽咽表示，男童被送進手術室前，曾小聲的許下願望：「我希望爸爸死掉……」沒料生日願望竟成含恨遺言，而男童的父親其後被當地警方以涉嫌虐童罪逮捕。

爸爸應對孩子要有愛心和包容，絕不應以拳頭相向。（示意圖／GettyImages）

有關報道除了在內地討論區瘋傳，港台多個媒體亦有轉載，但翻查網上紀錄，內地主要傳媒近日沒有報道相關消息，而瘋傳的報道部份有附上照片，經網上搜尋後發現只是舊圖，而且每相照片的男童都是不同，而內文沒有詳述時間地點，亦沒有任何地方官方或警方回應，種種痕跡顯示真確性存疑。

《香港01》記者經翻查網上紀錄，發現情節雷同的文章早於去年便於內地網站瘋傳，該文提及1名5歲男童的父母離異，父親因沒有收入，經常以毆打兒子的方式威脅自己的父母、即男童的祖父母索錢。有次因祖父母交不出錢來，男童被父親打至昏迷入院，7日後才好轉，當天剛好是男童的生日，故他向祖父母許下「希望爸爸死掉」的心酸願望。

該文尾段對事件作出分析，指爸爸在育兒教育中有重要角色，直指爸爸應對孩子要有愛心和包容，並且抽出更多時間陪伴孩子。因此，從種種跡象看來，近日瘋傳的文章是舊文被改頭換面再翻炒，而可幸的是事件中的男童沒有死亡。但無論如何，虐打兒童都是令人齒令的罪行，理應受到嚴懲！

（綜合）

插進林林喉嚨的筷子足足有20厘米長，幸沒傷及食道和氣管。（搜狐圖片）

一名12歲印尼男孩日前在草地上放一條巨大的龍型風箏，結果被風箏扯到半空中，最後繩子突然斷裂，從10米高空摔到地上，雙臂6處骨折。

印尼男童放巨型的龍風箏，結果被風箏扯到半空中。（影片截圖）