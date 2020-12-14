流浪伯伯用手繪紙幣買麵　暖心老闆夫婦陪交戲7年不揭穿：應該的

小小舉動也能造福別人！浙江1名流浪伯伯因沒錢，每天都會帶同手繪的紙幣到麵店買麵，暖心老闆明白伯伯的處境，當作平常交易照樣給伯伯食物，7年來風雨不改。事件曝光後網民也大讚老闆夫婦的善舉，而他們則謙虛表示照顧流浪伯伯是份內事。

浙江1名流浪伯伯因沒錢，每天都會帶同手繪的紙幣到麵店買麵，老闆明白其處境，都會當取了真鈔般向他提供食物，事件曝光後網民大讚老闆夫婦的善舉。（片段截圖）

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這條好人好事的短片上周於內地網絡瘋傳，拍攝地點是內地浙江溫州，1名衣衫襤褸的流浪伯伯到當地1間麵店買食物，可見伯伯取麵時將鈔票交予老闆，原以為那是小店的日常，但看真一點，原來伯伯所付的紙鈔竟是人手繪製的，大小與紙幣相似的白紙上，以顏色筆畫上數字及仔細的圖案，與人民幣外觀截然不同。

雖然伯伯交付的並非真鈔，但老闆娘卻不以為然，甚至沒半點驚訝，熟練地將食物遞給伯伯，而他收下食物亦滿足地離開。麵店東主夫婦接受訪問時表示，片中的流浪伯伯其實是他們的「忠實顧客」，每日也會到他們的店買麵，風雨不改至今已有7年，甚至他們2次搬店，伯伯也有辦法得知，首天開張便到店「光顧」。

老闆說，伯伯畫的紙鈔畫功精細，多年來收到的鈔票雖然每張也是「100元」，但從沒有一張的圖案是重複的。（片段截圖）

老闆說，每逢伯伯1沒錢，便會以手繪的紙鈔買麵，「不管他有沒有錢，我老婆都給他東西吃，照顧一下流浪老人是我們應該的」。他續指，伯伯畫的紙鈔畫功精細，多年來收到的鈔票雖然每張也是「100元」，但從沒有一張的圖案是重複的，甚至寫有「中國人民銀行」幾個大字，讓他們認為「流浪漢看起來是有文化的，他應該也是個有故事的人」，因此一直以來也沒有揭穿伯伯，甚至每次也笑着收下「鈔票」。

事件曝光後，不少網民也大讚麵店老闆夫婦「積德行善必有好報」、「老闆夫妻都是好人」、「施捨吃食，不是要錢就行」。不過也有網民另有看法，認為伯伯1不應以這方法依賴他人生活，「這不是善良，你反而害了他，自然界優勝劣汰，他有手有腳卻不工作」。

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