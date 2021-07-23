內地奇妙新婚房合集　《神鵰》墓室、謎之升降機　騎呢背後充滿愛

同一個世界，同一個爸媽。爸媽裝修婚房已經不是一個新話題了！朋友們辣眼歸辣眼，該住還得住！



可是今天，日站君發現了一個實在是讓人「難以下住」的婚房！這與《神鵰俠侶》裡古墓派的寒冰床，看看把楊過凍的跳腳。好好的主臥室，一秒變成了「主墓室」……

在墓室洞房是什麼體驗？但還未算最誇張 點圖看看一眾內地父母用愛打造的新婚房▼▼▼

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但是仔細看，這哪裡是裝修，這滿房子的愛意，都要撲出來了啊。

最後吐槽歸吐槽，爸媽幫忙裝修婚房，還是得乖巧的說一句，爸媽辛苦啦~！

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福建沒有一線城市，卻有一線農村別墅（點擊放大瀏覽）👇👇👇

別墅？我們住的只是平房（點圖了解更多）👇👇👇

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