內地奇妙新婚房合集　《神鵰》墓室、謎之升降機　騎呢背後充滿愛

撰文：日本設計小站
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同一個世界，同一個爸媽。爸媽裝修婚房已經不是一個新話題了！朋友們辣眼歸辣眼，該住還得住！

可是今天，日站君發現了一個實在是讓人「難以下住」的婚房！這與《神鵰俠侶》裡古墓派的寒冰床，看看把楊過凍的跳腳。好好的主臥室，一秒變成了「主墓室」……

在墓室洞房是什麼體驗？但還未算最誇張　點圖看看一眾內地父母用愛打造的新婚房▼▼▼

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但是仔細看，這哪裡是裝修，這滿房子的愛意，都要撲出來了啊。

最後吐槽歸吐槽，爸媽幫忙裝修婚房，還是得乖巧的說一句，爸媽辛苦啦~！

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別墅？我們住的只是平房（點圖了解更多）👇👇👇

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】

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