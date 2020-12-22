Lowcostcosplay玩盡《鬼滅》角色　蚊香猗窩座、薯條炎柱勁到爆！

薯條加茄汁，除了吃掉以外，還有什麼用途？泰國知名網紅「Lowcostcosplay」擅長使用日常生活中的小道具進行「Low Cost」Cosplay，不論男女，亦不論是時裝雜誌封面還是動漫角色，他都能夠輕鬆駕馭，令全球網民笑到反肚。經常扮演日本動漫角色的「Lowcostcosplay」，對於近年興起的《鬼滅之刃》當然不會放過，低成本扮演了多個角色，繼早前以蚊香弄出猗窩座造型後，最新力作「薯條炎柱」更是創意爆晒燈！