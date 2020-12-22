Lowcostcosplay玩盡《鬼滅》角色　蚊香猗窩座、薯條炎柱勁到爆！

撰文：向樂高
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薯條加茄汁，除了吃掉以外，還有什麼用途？泰國知名網紅「Lowcostcosplay」擅長使用日常生活中的小道具進行「Low Cost」Cosplay，不論男女，亦不論是時裝雜誌封面還是動漫角色，他都能夠輕鬆駕馭，令全球網民笑到反肚。經常扮演日本動漫角色的「Lowcostcosplay」，對於近年興起的《鬼滅之刃》當然不會放過，低成本扮演了多個角色，繼早前以蚊香弄出猗窩座造型後，最新力作「薯條炎柱」更是創意爆晒燈！
除了以薯條砌出炎柱的頭髮外，茄汁更加一物二用，同時成為了血和頭髮紅色的尾端，極為別出心裁。（facebook@lowcostcosplay）
泰國網紅「Lowcostcosplay」經常在facebook分享「Low Cost」Cosplay。這次他用薯條取代「炎柱」一頭魄力迫人的金髮，又用茄汁重現他與上弦之三「猗窩座」激戰後臉上的血液，效果極為爆笑！而他每一次使用食物作Cosplay後，更會毫不浪費地把食物都吃掉，並留下一張極崩壞搞笑自拍！
每次都會把Cosplay用的食物吃掉。（facebook@lowcostcosplay）
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