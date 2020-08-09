成個婚禮臭崩崩！男賓客每15分鐘放臭屁　網民：隔住個mon都聞到

放屁為人體正常的生理代謝，但有時過於濃郁的屁味不僅引發人際關係大崩裂，也預示著健康亮紅燈了。台灣一名52歲工程師自述每15分鐘就會放一個屁，因本身喜愛吃肉、吃燒烤，因此排便、放屁味道超臭而不以為意，直到某次參加婚宴時與親友同桌吃飯，不時炸裂的屁味讓全場尷尬，讓家人氣炸勸他快就醫，未料醫師一檢查發現驚人真相。

每15分鐘都放臭屁一定有病？點圖看「放臭屁」給你的健康警號▼▼▼

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肝膽腸胃科醫師陳炳諴在《醫師好辣》節目中指出，正常人每天放20～25個屁都是正常的，一旦超過該數量或是味道特別臭就得小心了。他曾收治一名52歲工程師，到門診時主訴放屁頻率越來越高，每15分鐘就會放一個，由於本身飲食習慣愛吃肉、吃燒烤，因此自認屁味、排便味道較重，但還在可接受範圍。近期不只在密閉空間放屁惹人嫌，就連在室外放屁，也會被大家發現，爆臭屁味讓他好困擾。

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提到引爆點，男子害羞地說，某次與家人參加親人喜宴，在吃飯過程中還是忍不住狂放屁，會場瞬間瀰漫著濃郁屁味，使得吃飯過程非常尷尬，還被家人不停指責，無計可施情況下只能求助專業醫師。

男子一走進診間，身高近190公分、體重100公斤相當壯碩，他表示最近常常頭暈，抽血一驗果然是貧血，加上連糞便顏色都變得時紅時黑，讓醫師一聽超擔心，緊急安排大腸鏡檢查。果真在大腸深段發現一顆腫瘤，切片過程容易出血，此外，腫瘤上還有一層白色腐生物質。

陳炳諴解釋，由於有些腫瘤長得較大顆，使得免疫力變得較差，有些黴菌或細菌就會在上面分解，「這就是為什麼吃肉的人糞便比較臭，就是因為蛋白質被厭氧菌或黴菌分解，味道變比較重，血跟腫瘤本身就是一個很豐富的蛋白質，所以它被分解完後味道就變得很重。」

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所幸男子在在醫師緊急安排電腦斷層，並請外科醫師執刀手術、做完化療後，整體症狀已獲得改善了。但陳炳諴也提醒大家，平時飲食要小心，愛吃肉沒關係，但同樣的蔬菜、水果也不能少，必須維持營養均衡才能「腸」保健康。

新光醫院家醫科柳朋馳醫師在健康網站《健談》叮嚀，放臭屁可被視為是腸道健康的警訊，若連日頻放臭屁，可先從飲食內容來檢視是否有蛋白質過量，可先適量吃些乳酪、益生菌等以幫助維持增加腸內好菌，改善臭屁問題。

然而，柳朋馳也補充，部份腸道疾病也可能造成臭屁，例如腸道受到細菌感染或大腸癌等問題，都有可能因病造成腸道組織壞死而出現腐臭的臭屁味。民眾若發現放屁習慣改變、臭味異常時，最好提高警覺、即早就診檢查為佳。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】