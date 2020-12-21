港女忘戴口罩截的士兩度失敗　好心司機送上私伙　溫馨提醒超暖心

【好人好事／的士 / 口罩】新冠肺炎疫情持續接近1年，市民都習慣了口罩不離面的生活。有網民日前趕時間出門上班，一時忘了戴口罩，截的士打算上車時才發現，幸獲好心司機送上私伙口罩，加上溫馨提醒，令她非常感動，直呼「香港人好有人情味」，並決定分享好人好事經歷表揚該名司機。

女網民指上周趕上班時，才發現自己沒戴口罩，幸獲好心的士司機出手相助。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

「很想表揚下陳生！」該名獲得及時幫助的女網民早前於facebook群組「巴打絲打Facebook Club」發文，表示上周五（18日）早上出門上班，打算截的士時「迎面走咗兩架」，幸好第3輛的士看到她便停下，惟沒有即時開門。

原來樓主因趕時間而忘了戴口罩，「我如夢初醒趕出門口，原來唔記得戴」，但身上卻沒有後備口罩。打算跑回家拿取時，司機便叫停她讓她上車，並從腰包中取出私伙口罩送給她，提醒她下次要戴好，「話我返轉頭喺條街俾人見到冇戴，會唔好」。

女網民指，陳姓的士司機送上口罩後更不忘溫馨提示，令她非常感動。（《降魔的》劇照）

司機的暖心舉動令樓主直呼「我好感動，香港人好有人情味」，遂在車程途中拍下司機送上的口罩，以及其證件資料，記下好人好事經歷與網民分享，以表揚該名陳姓司機，「多謝您，陳生」。

網民看過樓主的經歷都大讚陳司機樂於助人，「所以唔可以一面倒話啲的士司機衰，我都遇過好多好嘅的士司機」、「而家口罩唔貴，但這份心意好貴」。亦有網民提醒樓主要帶後備口罩旁身，以備不時之需，「手袋一定要放定多幾個，出門囗唔記得戴都唔怕」、「今次好彩遇到好人，但個袋要長期放多兩三個口罩備用」。

同場加映：行內大爆料！的士司機載客最關心的6點原來是這些！（點擊圖片放大立即閱讀▼ ▼ ▼）

+ 11 + 11 + 11

👇👇👇曾有港女搭的士時，上車後才嫌貴要求落車，卻不滿只乘坐兩個街口的車程亦要付錢，因而大罵「黑的」，引起網民熱議👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

👇👇👇同場加映：的士司機一句勸掂大叔戴好口罩👇👇👇