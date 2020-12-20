的士司機找錯錢多收$40　主動聯絡乘客誠實交代退錢　結局超暖心

【好人好事／的士】網上不時有指控的士司機濫收車資的帖文，不過現實中仍有不少好司機默默服務市民。有司機日前發文分享工作經歷，稱以召車程式接載乘客後，發現意外「找錯錢」多收對方40元，遂主動聯絡對方表示可以退款，沒料竟獲乘客大讚態度良好，更提出將多收的金額當成獎勵，令他驚喜不已，笑言「攞到誠實獎」。

有的士司機發文，指上周意外發現多收乘客40元車費，逐以訊息聯絡並提出退款，沒料獲得客人的「誠實獎」。（《降魔的》劇照）

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該名的士司機於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，稱上周二（15日）晚上以召車程式接載一名乘客到青衣翠怡花園，對方提出車費以130元計算，並以500元付款，「咁我咪先找3張100，再找30，因個腦記住130」。離開後他才發現自己找錯錢，多收了對方40元，「靜落嚟先發覺點解支旗有170蚊，我原來找錯錢」。他遂按乘客的電話資料，嘗試以電子支付方式，轉帳多收金額退款，不過未有成功。

司機其後以whatsapp訊息聯絡乘客，坦白交代事件，並詢問對方：「請問有沒有簡單的方法給回你？」沒料乘客得知後竟表示「你這個回覆，已值過$40」，又大讚司機：「你的態度真好，獎勵你。」司機聞言也非常驚喜，逐祝福乘客「身體健康，事事順利」答謝，並於帖文笑言自己「攞到誠實獎」。

帖文獲得不少同業讚好，大讚該名司機誠實，「好心有好報」、「其實香港人就係咁簡單」，是難得的好人好事。亦有網民認為涉事乘客也是好客人，直指理論上他可即時向程式投訴，但對方選擇以雙贏的方法解決事件。

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