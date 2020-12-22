遭女同事日日評頭品足：着同一對鞋係咪好窮？　網民受夠一句反擊

每間公司都可能有位「百彈齋主」，事事看不順眼就大聲批評，令身邊人大感無奈。有網民表示，公司有女同事經常對別人評頭品足，「着碎花裙，話你復古；着淺色衫，話你肥；着黑色衫，問你係咪送殯……」連續一個星期穿同一對鞋時，更被她嘲笑家境貧窮，氣得樓主開聲反駁，一句話令對方敗走。

辦公室總有些同事不斷對別人評頭品足。（《愛回家》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「你今日復古呀？着碎花裙嘅？而家仲興㗎咩？」該網民日前投稿至facebook專頁「辦公室日報」，指公司一位女同事人對別人衣着多多意見，任何情況下都可以有所批評▼▼▼

樓主指自己並非被針對的一個，該女同事對着其他人都有說過上述批評，如果一直容忍只會變本加厲。有次女同事指樓主長期穿着同一對鞋，問「係咪好窮」，令她不能忍受，遂一句反駁：「其實着開一對鞋，鍾意日日着有咩出奇呀？你咁留意人衣着嘅？你唔做時裝設計走嚟做會計真係嘥晒。」自此對方不再招惹自己。

樓主表示，該女同事本身其貌不揚，衣着亦不討好，「心口有堆無厘頭英文字嘅闊身tee、豆皮、煙屎牙」，直言「佢先係最唔掂嗰個」，但有同事分析稱，可能是一種自我保護機制，「怕畀人批評，所以自己批評人先」。

帖文引起一眾網民共鳴，紛紛表示身邊都有一位「百彈齋主」，對付他們的方法，就只能不作出任何回應，「留返啖氣暖下肚就算」、「永遠自我感覺良好，去到邊都犯眾憎同埋俾人背後恥笑」。

更多網民講呢類同事有幾乞人憎▼▼▼

同場加映離譜老闆▼▼▼

同事器官衰竭急離世 迷信老闆阻員工去喪禮 限令4件事勁刻薄（01熱話製圖）

Facebook專頁「奴工處」刊登一篇投稿，撰文者表示同事突因急性器官衰竭不幸離世，辦公室亦一片愁雲慘霧，詎料「極迷信又刻薄」的老闆即召開大會，下旨說明4件事不准做：

同場加映：12星座最佳上司下屬組合 幫你搵個好老闆