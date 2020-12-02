男上司出差擅自決定只訂一間房　台女網上求救　哥哥神招霸氣解決

疫情下各行各業大受打擊，應屆畢業生成為最受影響的群體之一。有台女於討論區發文求救，稱在新公司工作約1個月，便被上司兼老闆兒子帶同出差見客。原本還很高興受到上司賞識，沒料出發前突然獲會計同事告知，上司竟擅自決定只訂一間酒店房，令她頓時不知所措，不知應否如常出發。 帖文引來網民熱議，不少網民紛紛教她自保方法，亦勸她盡快辭職保平安。台女後來更新指，將事件告知哥哥後，對方即霸氣幫忙，最終助她找到能順利出差見客，同時避開與上司共處一室的兩全其美方法。

有台女發文求救，指上司帶她公幹時，竟擅自決定只訂一間房，幸獲好同事及親哥哥協助，未有與上司共處一室。（示意圖/GettyImages）

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該名居於台灣中南部的台女日前於Dcard討論區以「上司帶我出差只訂一間房」為題發文，在疫情時代下畢業的她到了9家公司面試，「沒有一個是我喜歡的，要不然就是爛公司」，幸好個多月前終於獲聘，而且職位及待遇也非常不錯，讓她充滿熱誠上班，「因為真的得來不易，我很珍惜這個工作機會」。

甫進入公司，負責帶領她的就是老闆的兒子，她形容對方「斯斯文文對人很客氣」，一直努力跟他學習。上星期上司告訴台女，12月初要帶她到台北出差，「去見的客戶是很大的牌子，我聽到的當下很開心馬上就答應」。當時上司對她說，會負責安排酒店及高鐵車票，她只需準備好工作相關的文件即可，沒料這竟是噩夢開始，本為台女舊同學的會計同事私下告訴她，上司竟決定出差時只訂一間酒店房，更謊稱她已同意！

台女得知消息大為驚訝，原本還很高興上班個多月便有機會出差見客，沒料這竟可能是個陰謀，令她下班時忍不住哭了出來，「我真的很愛這個工作，也很把握每次可以成長的機會，可是為什麼遇到這種事啦！我不知道要怎麼辦，主管又是有權有勢，第一次這麼害怕明天的到來」。

不少網民看過帖文都勸台女自行訂房，甚至放棄出差，「自己訂房間花點錢買安全，另外隨時讓朋友跟你保持聯繫，最好能定位你的位置」、「還好會計是神隊友先通知你！自己趕快另外訂房然後說要去拜訪朋友親戚之類的，當天晚上能避開就避開」、「懂你的心情，但這樣的主管，就算這次逃過了，以後還是要相處」。

台女後來3度更新，決定採納網友的意見，打算見客後向上司說要找朋友，然後溜出去，回公司後則會遞信辭職，「雖然覺得很可惜，但主管給我感受真的太差，待不下去」。後來她續說，不想因為上司的行為而付款住在外面，「也害怕萬一被發現是自己在外面住一間房間，會鬧得有點難看」，只好向哥哥求助。幸好哥哥得知事件，即拜託女友收留她一晚，更霸氣地說：「我養你沒關係，不要怕沒錢，馬上離職！」

她後來再解釋，指由於上司沒有對她作出任何不軌動作，因此告發對方也沒用，只希望能經正常程序辭職全身而退。她承認剛遇到這事時「真的很懦弱又膽小」，感激一眾給予意見的網民，同時提醒大家「不要像我一樣害怕失去，而沒有馬上決定保護自己」。

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