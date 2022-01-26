從赤貧到億萬富婆　《亂馬》漫畫家高橋留美子憑實力令男同行閉嘴

1974年，一名高二女生向《週刊少年Magazine》投稿了40頁作品，因為畫工稚嫩、粗燥，編輯沒多想就拒絕了她的畫稿。少女非常沮喪，甚至產生了放棄成為漫畫家的念頭。但讓《週刊少年Magazine》萬萬沒想到的是，少女便是後來叱吒業界、改變漫畫風向的巨星級人物：高橋留美子。



2017年，高橋留美子作品全球銷量突破兩億本，成為實打實的世界級漫畫大師！從屢遭退稿的「廢柴」少女，到每年數億的「納稅大戶」，鼓舞無數女性踏入漫畫行業的「教母」級偶像。在一個男性稱霸少年漫畫界的年代，高橋留美子是如何殺出重圍？

「廢柴」少女生命中的光：漫畫

「我要成為漫畫家！」，在大一的自我介紹上，高橋留美子當着全班同學的面說道。在人生的前20年裏，她是一個妥妥的「廢柴」少女，出生於普通家庭，內向不擅長交際，長相平平，學習成績也不好，數學零分是家常便飯。只有拿起畫筆隨手塗鴉時，高橋才感到無比自在。小學六年級開始，她的零用錢基本都用來買漫畫了。

從赤塚不二夫、藤子不二雄到手塚治虫，少女高橋瘋狂喜歡上了漫畫的世界，並開始模仿喜歡的畫風，嘗試創作自己的作品。第一次創作的40頁作品，卻慘遭退稿。但是，沒關係！漫畫是她生命中的光，她絕不會就此退縮！

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從赤貧到25歲「億萬富婆」

為了更好地學習漫畫創作，高橋留美子加入了漫畫腳本家小池一夫的培訓班，並獨居在東京中野狹小的房間裡進行創作。大二時，高橋留美子創作了一部短篇漫畫拿給小池一夫看，並獲得了肯定：你一定能成為漫畫家！

高橋這次選擇投給了小學館的《週刊少年Sunday》雜誌。 （讓《週刊少年Magazine》哭去吧！）這部作品便是《任性的傢伙們》，獲得了「第2屆小學館新人佳作大賞」，獎金10萬日元。搞笑的是，當時清貧的高橋連去領獎現場的車費都沒有！還是找別人借的。

多虧了小學館的慧眼識英雄，這次獲獎，堅定了高橋成為職業漫畫家的信心。高橋的時代來臨了！

1978年，《山T女福星》誕生！這部作品通過非常搞笑的劇情，極受好評，並讓高橋留美子收穫了一大批死忠粉！三年後，人氣大熱的《山T女福星》迎來了動畫化，一時間，高橋留美子的名氣越來越大。震驚了整個業界！

1982年，高橋留美子以2億7210萬日元的納稅額排名漫畫家榜第二名，僅次於鳥山明。之後，她連續20多年上榜，多次獲得第一。

25歲的「赤貧」少女搖身一變，成為「億萬富婆」！

獨闖漫畫界的少女，憑藉什麼殺出重圍？

遭受質疑？唯有憑實力說話

現在，高橋留美子的「漫畫教母」地位毋庸置疑，女性從事漫畫行業也不是什麼稀奇事。但在高橋的那個年代，這個突然闖進漫畫界，並造成了現象級的少女，遭受了前所未有的質疑。雖然作品很受歡迎，但在早期，被男同行嘲諷是常有的事。比如漫畫家島本和彥，就畫過漫畫嘲諷：高橋留美子，只靠追時代流行生存！！

《山T女福星》後的高橋留美子，在讀者群體中無疑是人氣口碑雙豐收。這個時候她年僅30歲，如何讓說閒話的男同行閉嘴？唯有憑實力說話！

成龍啟發高橋留美子創作《亂馬1/2》？《犬夜叉》、《山T女福星》、《MAO》創作背後的故事 ▼▼▼

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不斷突破自己，從不「躺平」吃飯

1979年，成龍主演的《醉拳》在日本上映，狂攬19億日元的票房。高橋留美子是成龍的鐵桿粉絲，《A計劃》、《警察故事》，她都看了一遍又一遍。

不是說我只會寫戀愛喜劇嗎？那我就搞個動作片！高橋留美子在腦中構思了一部像《醉拳》那樣的喜劇格鬥作品。於是，《亂馬1/2》誕生了！遇冷水變女兒身的男主人公，啼笑皆非的劇情，大量的格鬥鏡頭，一片明快歡樂的氣氛。

或許是繼承了小池一夫的角色塑造，高橋留美子的作品，主角總是有非常鮮明的個性，甚至會超出作者預期，推動故事的發展。

高橋留美子非常擅長幽默、搞怪的喜劇，但她還想給自己一些突破。40歲時，她決定不再連載自己擅長的喜劇漫畫了，而是挑戰一部全新的冒險漫畫——《犬夜叉》。

長篇連載加不時發表的短篇作品，工作量如此大的她，卻是日本業界極少幾位不拖稿的漫畫家。《山T女福星》正式連載後沒有休載過一期，同時還要創作《相聚一刻》。高橋說，《山T女福星》畫累了就去畫《相聚一刻》來休息，《相聚一刻》畫累了，就去着手《山T女福星》，正是數十年如一日的創作，讓她有了今天的成績。

從《山T女福星》的戀愛喜劇，到《亂馬1/2》的動作喜劇，再到《犬夜叉》的穿越冒險，每當高橋留美子在一個類型裏發揮得淋漓精緻，完全可以躺平吃飯時，她又積極去開拓新的類型。

2017年完成了《境界之輪迴》後，高橋進入修養期。正當大家認為已經年過六十，早已實現財務自由的高橋留美子會退休時，2019年5月，她又帶着新作品《MAO》歸來了！

女性漫畫家的「金字塔」 她改變了整個日本漫畫生態！

高橋留美子實在太火了！對家的《週刊少年Magazine》一邊懊惱當初錯過高橋留美子，一邊一部接一部地做戀愛漫畫。但高橋留美子只有一個。她對戀愛題材的微妙心理把握讓人拍案稱奇，看高橋留美子的戀愛漫，連日站君這樣的摳腳大叔都會忍不住露出姨母笑。

《名偵探柯南》的作者青山剛昌都忍不住稱讚。人物的塑造也是堪稱一絕！她的筆下，充斥着各種傲嬌的、抖M、抖S……太多人沉迷於高橋大媽的魅力！出演《亂馬1/2》真人版的新垣結衣也是高橋留美子的粉絲，在採訪中說「我可太喜歡這部作品了！」賀來賢人感嘆：「真心覺得讓我出演《亂馬1/2》實在是太好了！」

她鼓舞了越來越多的女性加入漫畫！

高橋留美子的成功鼓舞了越來越多的女性加入到漫畫行業。《鋼之煉金術師》的作者荒川弘，《地上最強新娘》的作者大高忍都是她的粉絲。她們說高橋留美子是「女性漫畫家金字塔」、「富士山般的偉人」。

並且，高橋留美子多年以來，一直只用女助手。她說：「跟女孩子一起工作可以隨隨便便、聚精會神，很愉快。」每部漫畫完結時，高橋留美子都會在單行本結尾處寫上所有助手和編輯的名字，也是很溫柔和貼心了！

她的決心：嫁給漫畫！

畫起戀愛漫來栩栩如生的高橋大媽，至今未婚。她說，自己這輩子就嫁給漫畫了！她希望自己的漫畫能帶給大家快樂，堅持少年漫畫最終一定要Happy End。

「人生不全是開心事，就算是孩子也一樣。至少能讓他們在讀漫畫的時候稍微開心些就好。」出道之初，日本評論家唐澤俊一寫信給她：接下來您的作品會越賣越多，大概會越來越沒法畫自己想畫的東西吧，但還是要注意身體。

高橋留美子如此回信：請放心，我絕對不會垮掉。

那麼，就請您繼續加油吧！

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