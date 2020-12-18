廚具清潔｜4款砧板清潔消毒方法　想徹底清洗要用梳打粉、白醋？

砧板是廚房烹調必備用具，但每日使用砧板切剁各式肉品、海鮮、蔬菜、水果，該如何才能確保砧板清潔呢？台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，不同的砧板適用不同的清潔與消毒方法，每日徹底清潔，並依個人使用頻率定期消毒，就更能保障居家飲食健康。

▼各類材質砧板清潔消毒方法（按圖看清 👇👇👇）

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1. 木頭砧板：切完肉品、海鮮後，建議盡快用冷水洗去血水，避免蛋白質凝固在木頭縫隙中。然而，建議每日用畢、洗淨後，可灑鹽或以梳打粉（又稱小蘇打粉）刷洗後，再用熱水消毒一次，洗完後吊掛讓兩面風乾，以避免木頭發霉。若想徹底清潔，也可將梳打粉灑在砧板上，再噴上白醋刷洗，最後用清水沖淨風乾即可。

2. 竹製砧板：經處理後的竹砧板的硬度高，相對較不易殘留刀痕，因此用畢後可直接以海綿沾取洗潔精或梳打粉刷洗、風乾；若想消毒，也可將白醋噴在毛巾或廚房紙巾上停留10分鐘，再以清水沖淨、充分晾乾即可。

3. 強化玻璃砧板：強化玻璃較不易產生刀痕，建議用畢後以海綿沾取洗潔精刷洗、風乾即可；若髒污明顯時，也可用熱水清洗後風乾。

4. 塑膠砧板：使用完畢後可以海綿沾取洗潔精，順著刀痕方向刷洗，以清除髒污。若想徹底消毒砧板，建議可使用漂白水搭配3倍清水稀釋後，以毛巾或廚房紙巾沾濕放置在塑膠砧板上至少20分鐘，再用大量清水沖淨即可。

台灣廖嘉音營養師提醒，砧板的清潔是食品安全很重要的一環，正確清潔砧板才能減少病菌交互感染；然而，廖營養師也叮嚀，建議家中最好至少有兩塊砧板，將生熟食分別處理，才能讓飲食安全更有保障。

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