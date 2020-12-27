台男轟妻到酒店上班是「女人之恥」　自揭家用價目　網民即鬧渣男

媽媽要照顧家庭有多難？持家者都懂得當中辛酸，但另一半卻未必懂。日前有台男在facebook專頁匿名投稿，大呻自己每天辛勞上班，稱每月已經給妻子1萬台幣（約2800港元）作家用，但妻子仍到酒店上班，而不是全職留家照顧2歲孩子，質疑她亂花家用買奢侈品，更怒轟經常悉心打扮的妻子是「女人之恥」。台男「每月1萬家用」的言論，引來網民火速留言炮轟，連爆金句反駁，紛紛嘲諷他不體諒妻子的困難，還膽敢說出這麼難聽的話。

台男發文稱每月給妻子1萬台幣（約2800港元）作家用，但妻子卻仍到酒店上班，質疑每天悉心打扮的妻子是想「勾引男人」。（GettyImages）

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家家有本難唸的經，家庭遇上什麼困難，夫婦不先好好商量，反把難題翻出來公諸人前，實在說不過去。昨日（25日）facebook專頁「靠北女友」刊登1篇投稿，有台男表示小孩已2歲，自己每天一大早辛苦出門上班，放假亦會幫忙帶小孩，但妻子仍然跑到酒店上班，「每個月給妳1萬還不夠嗎？」。

台男認為妻子每天就是「醉生夢死」，即使他想換1部iPhone 12，妻子也是「嗯嗯阿阿」不肯資助他，氣得他發帖質問：「每個月給妳那1萬是都花去哪裡？買奢侈品嗎？」，怒轟妻子每天打扮花枝招展勾引男人，「真的女人之恥」！台灣蘋果網顯示iPhone 12最低售價為26,900台幣，即已等於台男給的妻子接近3個月的家用。

網民留言句句串爆渣男▼▼▼

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台男沒想到帖文非但得不到網民的同情，反引來一面倒的批評。網民直言1萬台幣用來買奶粉尿布，應付小孩生活開支已經差不多，已不含托兒服務的費用，更何況妻子自己也要吃飯生活，炮轟人夫不單止不體諒，自己想奢侈換iPhone 12卻不自行想辦法，居然還厚面皮要求老婆幫忙，不禁嘲諷對方是渣男：「沒用的男人以為$10,000很多，吃軟飯就好好的吃軟飯」。

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