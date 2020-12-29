同事唔算熟放工卻同路一齊行超尷尬　網民：寧願行第二邊再返轉頭

電視劇中的辦公室常常洋溢一片歡樂，同事之間更像家人般親密，不過現實並非人人也遇到同類情況。有連登網民早前開po大呻，與同事只是「hi bye friend」，但放工卻不時巧遇，「被迫」一同步行前往乘車，過程令他大感尷尬，甚至直言「寧願話行第二邊」以避開對方。帖文引來不少打工仔網民共鳴，亦有人提出不費吹灰之力的解決方法。

有網民大呻平日放工「被迫」與不算相熟的同事一同步行往車站，過程感到非常尷尬，不知如何應對。（《棟仁的時光》劇照）

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網民「成吉B汗」早前於連登討論區以「同同事放工一齊行好尷尬」為題發文，表示自己與大部分同事只屬「hi bye friend」，因平日放工時間相約，經常於升降機碰到。剛好同事與樓主也要步行至港鐵站，而且乘搭同一條線，途中的相處過程令他非常尷尬，「咩話題都講晒仲辛苦過老細chur idea」，甚至直指：「有時寧願話行第二邊等多幾分鐘先行返轉頭。」

不少網民看過帖文都表示極有共鳴，紛紛表示「放工都仲同同事傾計感覺好似未放工咁」、「熟嘅同事我都唔鐘意同佢哋走，收工自己時間就放過我啦，唔想social啊」，又認為沒話題才是最大問題，「傾到無話題又要爆肚」、「返工路上撞到同事仲慘，無得話行第二條路，係咁格硬講天氣、交通、搭咩車」。

不少網民感到共鳴，直言放工時常常以不同藉口避開同事。（《棟仁的時光》劇照）

另有網民提出輕鬆化解尷尬情況的方法，有人認為樓主可用不同理由避開與同事一起離開，「話肚痛去附近屙個屎先」、「我成日話有急事行先，就走咗，或者出LIFT話打電話先叫佢行先」、「同佢講我落樓下捉一陣pokemon先走」、「真係熟嘅可以吹水吹到落車，唔熟嘅多數話去撳機，去買啲嘢，去個廁所，想避好簡單啫」。另有人認為直接道別再離開也無不可，「喂，唔阻你，我行先一步，聽日見 bye」、「一句『走先喇bye』其實好自然無乜嘢，佢都鬆口氣」。

同場加映：奇葩同事總有一個喺附近！有網民表示，公司有女同事經常對別人評頭品足，「着碎花裙，話你復古；着淺色衫，話你肥；着黑色衫，問你係咪送殯……」連續一個星期穿同一對鞋時，更被她嘲笑家境貧窮，氣得樓主開聲反駁，「其實着開一對鞋，鍾意日日着有咩出奇呀？你咁留意人衣着嘅？你唔做時裝設計走嚟做會計真係嘥晒」，一句話令對方敗走。

同場加映：Facebook專頁「奴工處」刊登一篇投稿，撰文者表示同事突因急性器官衰竭不幸離世，辦公室亦一片愁雲慘霧，詎料「極迷信又刻薄」的老闆即召開大會，下旨說明4件事不准做：