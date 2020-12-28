超臭！餐廳前等位遇空投屎彈　長髮女慘中「頭獎」：一摸成手黑！

高位擲物十分危險，如果擲下的污穢物更加令人惡心！內地日前有長髮女子在餐廳門前與朋友排隊等位時，突然被高空擲物不偏不倚地擊中頭部，而擲下來的竟是1垞屎，令她整頭長頭都沾上污物，她一模即一手沾了又臭又黑的物體，單是聽到已覺得有心理陰影！

長髮的陸小姐與朋友在餐廳等位時，被高空擲物擊中頭部，一摸看到手掌全黑兼傳惡息才知道是屎。（網上短片截圖）

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事發於廣西省南寧市，一頭長髮的陸倍羽於平安夜（24日）晚上7時許跟朋友到鵬飛路童樂嘉園小區的1間餐廳門口排隊吃晚飯，其間突然有異物從天而降，而且剛好就擲到陸小姐的頭上，她的頭髮及膊頭都沾滿了異物。

陸小姐指當時一摸頭髮就發現整隻手都變成黑色，而且傳出惡息，朋友一看就說她身上的異物是屎，但他們不知道那是人屎還是動物屎。陸小姐覺得無奈之餘亦十分生氣，「怎麼會有這樣沒有素質的人」，希望涉事人物可以向她道歉。至於陸小姐的朋友們就說，當時他們的心情大受影響，不想繼續排隊食飯，只希望所有人一起維護文明城市，杜絕高空擲物。

陸小姐希望涉事人物可以向道歉。（網上短片截圖）

內地記者到達現場採訪，發現餐廳的擋雨簷邊仍然清楚看到屎漬，餐廳店員就說類似事件並非首次，之前試過擲垃圾、礦泉水、碗等物品，有次更幾乎擲到人。

小區管理處就回應指，區內曾經發生數次兒童高空擲物，不過由於高空屬小區的監控盲點，難以找到當事人，即使曾經逐戶敲門亦都無人承認。小區管理處認為，高空擲物只能靠住戶自律，相信一旦出事，相關責任他們難以負擔，另外如果要加裝針對高空的鏡頭需要得到業主同意，所以暫時只能在小區內加設警告字句，以作呼籲。

（廣西新聞）

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