燈神│媽咪麵開Po睇好3隻重磅科技股　網民喊驚：聖誕節都想股災？

【麵咪媽／連登討論區／燈神】著名連登燈神媽咪麵早前驚揭確診末期腦癌，於是發起眾籌希望網民可以支持醫療費，最後籌得逾68萬元，加上1間慈善組織給予等同30萬元的資助後，他已正式開始療程。 媽咪麵在治療期間亦不忘給予一眾連登仔及股民「明燈指示」，他近日就開Po表示看好ATMXJ中的其中3隻股票，建議買入。網民見狀立即叫苦連天，該3隻股票都是恒指成份股，大嘆媽咪麵「聖誕節都想股災」。

連登燈神媽咪麵近日發文表示看好3隻股票。（資料圖片）

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媽咪麵在帖文表示，自己強烈推介3隻股票，「益埋你哋班正股投資者」，當中包括受螞蟻暫延上市困擾的阿里巴巴（9988）、股王騰訊控股（700）及美團點評（3690）。媽咪麵推介的3隻股票皆為恒生指數成份股，行業亦屬科技股。

媽咪麵表示，看好阿里是因為股價未有跌穿250天平均線，「唔好問幾錢入好，瞇埋眼入就得」。騰訊表現更優於阿里，因為連100天線也未曾跌穿，「都係唔好問幾錢入好，瞇埋眼入就得」。最後他就指美團雖然似是跌穿10天、20天及50攻線，「但睇真啲你就會覺得係假穿，依家呢個位入，1個字，Sure Win呀」。媽咪麵最後表示，「呢3隻股王就當我媽咪哥送畀大家嘅聖誕禮物啦，Merry Christmas」。

帖文一出即引來討論區一陣恐慌，畢竟燈神推薦的3隻都屬大型藍籌股，對股市影響重大。網民們就有以下留言：【點擊下圖閱讀網民哀號留言▼ ▼ ▼】

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