性感女到澳洲海邊餐廳用膳　因「太暴露」被逐　餐廳道歉兼請食飯

「衣衫不整、恕不招待」這類告示在不同商舖或場所可謂司空見慣，但隨時可能構成岐視！澳洲有1名打扮性感的女子，早前平安夜（24日）到澳洲邦迪海灘（Bondi Beach）1間知名餐廳用膳，詎料在入席後被告知「衣着過於暴露」而被要求離席。事後該名女子在網上發文控訴餐廳做法，要求解釋及道歉；涉事餐廳隨即迅速公開道歉，並表明願意向女事主提供1頓免費餐飲作補償。

瑪蒂娜（Martina Corradi）當日的打扮被職員指控為「過於暴露」。（澳洲每日郵報）

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慘被餐廳「趕客」的意大利籍的女子瑪蒂娜（Martina Corradi）在平安夜當天到邦迪海灘的知名餐廳「North Bondi Fish」用膳，當天她身穿低胸露腰上衣，入席後不久就有員工前來告知，以其「衣着過於暴露」為由，要求她離開；瑪蒂娜更指經理竟在眾目睽睽下對她說：「這不是到我們餐廳用膳的應有衣着。」餐廳拒絕讓她繼續用膳，並要求她離開。

瑪蒂娜事後將當日的遭遇寫在當地知名的Facebook專頁「BondiLocalLoop」上，不少網民紛紛對餐廳做法表示憤怒，有人認為「妳的衣着並無不妥，看起來很高貴」，更有人表示「難以想像在一間海灘旁邊的餐廳，對別人指指點點說『你衣着暴露』。」

事後餐廳急忙發表聲明，餐廳總經理對瑪蒂娜的遭遇深感抱歉，認為是次事件是「員工的錯判」，並認為「當日瑪蒂娜的衣着並無不妥」，責任在餐廳身上，因此承諾將會向瑪蒂娜提供1頓免費餐飲作補償。

雖然有不少網民認為瑪蒂娜的衣着並無不妥，又指該餐廳位於海邊，許多泳客的衣着更性感，但亦有人在網上支持餐廳的做法，甚至質疑為何要道歉，又指瑪蒂娜如同只穿內衣，「那不是用餐時應有的服裝」，甚至會令同場食客感到尷尬。

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