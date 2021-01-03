外賣員血淚！凌晨送餐客人畀逾500個1蚊　門口捱凍數錢竟欠這個數

今年冬天非常寒冷，足不出戶叫外賣時，應該要體諒外賣員，而不是整蠱人。台灣有外賣員在fb群組分享，早前凌晨3點多冒住下雨又寒冷的天氣送餐，竟然收到一大袋錢，用來支付540台幣（約150港元）的餐費，但最狠的是，破破的袋子入面全部都是1元硬幣。無可奈何下，外賣員在大門數錢，數了近30分鐘，結果發現只有530個，令他心灰意冷，大呻其實這樣的客人絕不止一個。

外賣員遇到千種萬種客人，總會遇到奇怪人。（示意圖／資料圖片）

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外賣員在fb群組「基隆人」發帖，稱當地的外賣員非常辛苦，送餐時除了每天都會下雨，還要面對山路和各種奇人奇事，不過8月起，他就堅持凌晨送外賣，方便為晚上肚子餓的送上餐點。

不過2日凌晨時份，他接到一個外賣單令人相當心寒。

外賣員收逾500個1蚊銀：

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外賣員數完後還發現餐費不夠。（fb群組「基隆人」圖片）

樓主稱外賣員並不奢求客人們會給小費，其實就算簡單一句騎車注意安全之類，他們心裏已很滿足，但這種情況絕不止他一個人遇過，實在令人很氣餒。

網民批評這些客人沒有同理心，在嚴寒下這樣做非常可惡，「這種蓄意給1元的無恥人應該公布出來讓大家認識」。不過也有人提醒，樓主不應信客人付足錢，而是要當面點算完才交貨，「食物拿出來不要放保溫箱，錢何時點完何時交貨」，又提議向外賣公司反映應加入提示訊息，提醒客戶不要付大量硬幣。

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