科創公司送智能坐墊員工開心　竟是監控工具　HR一句話令員工心寒

公司送的禮物竟然是監控設備！內地有網民分享，指自己任職於科創公司，早前每位員工獲贈送1個高科技坐墊，設有健康提示令同事們都覺得很貼心。直至人事部的職員一句玩笑，令網民意識到坐墊其實有監控功能，猶豫是否繼續使用。

內地有網民指收到公司送的智能坐墊，後來才知道原來是監控工具。（網上圖片）

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樓主爆料提到，該間科創型公司位於浙江杭州，老闆於去年11月向員工派發福利，每人收到1個高科技坐墊。老闆是1名理工男，平時都會買些高科技產品回來，給同事們試玩。

這次的坐墊可以檢查到使用者的心跳、呼吸及坐姿是否正確，再提醒使用者。另外如果使用者長時間坐着不動，或者坐姿不正確導致疲勞，坐墊亦會發出提示，提醒用家要活動一下。樓主指，由於坐墊功能貼心又可以保護健康，同事們都十分喜歡。

內地有網民指收到公司送的智能坐墊，後來才知道原來是監控工具。（網上圖片）

直至樓主有日在茶水間遇上人事部同事，問她「你為什麼每天上午10點到10點半都不在座位上？帶薪拉屎去了嗎，小心老闆扣你獎金喔！」雖然該句說話有玩笑的性質，但亦引起樓主不安，因她同時明白坐墊數據其實老闆都會收到，換言之坐墊是監控員工上班情況的工具。

樓主認為，老闆可以看到的坐墊數據或許比自己看得到的更多，至少人事部已經知道他們什麼時候坐下，什麼時候站起來，每天會坐多久等等。這個原本感覺很好的坐墊，「現在看看感覺像個監視器」。

不少網民留言回應事件，指科技太發達也有壞處，令老闆更加無所不用其極地壓榨員工，而且坐墊取得的資料算是私隱的一部份，老闆明顯有錯。不過亦有人反駁，只要自己做好本份就不怕監控，而且更應檢討自己上班時是否有混水摸魚，才令公司出面提醒。

（騰訊網）

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25歲女子見工，負責面見她的是年約40歲的男士，過程被目不轉睛地望着，令她感覺奇怪和尷尬，而去到尾段，男HR突然問及私人事：

+ 2 + 2 + 2

沒料到，女子當晚就收到男HR的WhatsApp私人訊息：

由於HR一定有齊她的地址電話等個人資料，樓主希望能以和平方式趕走他，因而決使出終極一招：