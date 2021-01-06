台北便利店飲品櫃驚見「米奇」四圍走　同樽蓋貼身互動極親密

日前一名男子到台北市大同區某間超商買飲料，沒想到眼前卻出現驚人一幕，有隻老鼠在飲料櫃中行走，身體直接碰到瓶蓋與瓶身，讓他嚇出一身冷汗，照片在網上曝光，引起網友廣大迴響。

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片寫道，「我媽都說我龜毛，但這就是為什麼我買飲料，一定要沖洗才敢喝」，只見一隻巨大老鼠在超商冰櫃中走動，尾巴、四肢還直接觸碰到瓶蓋，讓人不禁擔憂消費者的衛生問題。（點擊放大瀏覽照片及網友反應）👇👇👇

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根據《ETtoday新聞雲》報道，店家目前暫時歇業，同時會請消毒公司做清潔消毒，店內飲料已進行清洗，並會了解老鼠是如何跑進飲料櫃中，上述3大工作做完才會再開店。

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【同場加映】老鼠同人類不是每次見面都要喊打喊殺，外國就有網民發現小老鼠睡大麻葉堆食上癮，決定「扣留」牠助戒毒。

👇👇小老鼠「Take嘢斷片」現場👇👇

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👇👇其後戒毒過程逐格睇👇👇

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